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09 липня 2019, вівторок, 11:25 9
Політика 2019-07-09T12:30:03+03:00
Українські Новини
Марина Ставнійчук: Вакарчук втрачає себе

Марина Ставнійчук: Вакарчук втрачає себе

Марина Ставнийчук. Фото: stavniychuk
Марина Ставнийчук. Фото: stavniychuk

Член Європейської комісії за демократію через право ("Венеціанської комісії"), голова правління громадської організації (ГО) "За демократію через право" Марина Ставнійчук заявила, що кандидат у депутати Верховної Ради Святослав Вакарчук, лідер партії "Голос" втрачає себе через свою діяльність у напрямку політичної кар'єри, зокрема свої позиції найбільшої зірки України.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Дивлюся ІСТВ. Слухати можна тільки Юлію Тимошенко. Все по справі. І зі знанням справи. Ведучий перебиває, не дає їй говорити. Мені це так знайомо. Ще можна дискувати з Мураєвим, якщо він про економіку.

Інші кандидати - це учні третіх класів у школі.... Особливо дивують ті, хто взагалі не був в політиці або були в ній зовсім трошки. І зрозуміло, що не є самостійними особами, просто відпрацьовують свою присутність у олігархічних списках.

Окремо про Вакарчука. Як втрачає себе чоловік. А був же найбільшою і найлюбимішою зіркою України, коли займався своєю справою.

Ще міністр Петренко. Він ,типу, нова політика. Брехливе і популістське - огидне видовище. Прийшов Гройсман , одягнув маску нового політика, неначе не він тягнув разом з президентом Порошенком останні соки з людей. Поки вимикаю. Слухати цю непрофесійність у купі з брехню неможливо.... Увімкнула. Він ще тут. До речі, Петренко ніхто з студії , як Власенка при Тимошенко не попросив ...Ви чули, Гройсман стверджує, що у нього досвід і хороша репутація. Він так вважає, але точно народ України іншої думки. Переконана. Та й соціологія підтверджує останнє...в межах похибки. Опа, пішов на свого колишнього партнера Порошенка. Виявляється , вони воювали останні п’ять рокїв . Жах.

Дмитро Разумков каже, що їх партія відрізняється від усіх . Відрізняється! Так. Списки кандидатів є - партії немає. Давайте чесно. Чуть - чуть что не успели они что то сделать. Він вважає , що не питання того, чи зможе парламент стабілізувати ситуацію в державі, а питання у тому, чи зможуть люди заставити парламент стабілізувати ситуацію... Йой йой , яка гра! Просто слів, не більше.

Ну, друзі. З мене досить такої політики.

З усього видно, нічого майбутній парламент не стабілізує . Не буде здатен. І гра слів не допоможе".

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