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09 липня 2019, вівторок, 10:53 24
Події 2019-07-09T12:15:04+03:00
Українські Новини
Причіп впав на голову водієві фури на проспекті Перемоги в Києві

Причіп впав на голову водієві фури на проспекті Перемоги в Києві

У вівторок, 9 липня, у Києві на проспекті Перемоги, недалеко від вулиці Чорнобильської, водій фури Renault загинув під причепом вантажівки. Тіло витягали рятувальники, повідомляє "Інформатор".

Подія сталася близько 6:00.

Як розповів попутник водія, вони їхали на батьківщину, в Житомирську область з Одеси. Поки проїжджали через Київ, у автомобіля виникли технічні неполадки. На виїзді з міста водій зупинився, щоб спробувати усунути несправність, а пасажиру сказав почекати пару хвилин. Чоловік підняв причіп вантажівки на упори і заліз між колесом і дном причепа. З невідомих причин причіп упав і розчавив голову чоловікові. Прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть.

Щоб витягти тіло загиблого, знадобилася допомога рятувальників ДСНС та Київської служби порятунку. На час роботи екстрених служб рух проспекто Перемоги в бік виїзду з Києва було обмежено. На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, медики і рятувальники. Подробиці події з'ясовуються.

Місце події. Фото: Місце події. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, на підприємстві у Львові на смерть задавило вантажника.

Також у центрі Миколаєва трамвай на смерть задавив пенсіонерку. Крім того, у військовій частині в Києві КамАЗ задавив військового.

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