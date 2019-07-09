Причіп впав на голову водієві фури на проспекті Перемоги в Києві

У вівторок, 9 липня, у Києві на проспекті Перемоги, недалеко від вулиці Чорнобильської, водій фури Renault загинув під причепом вантажівки. Тіло витягали рятувальники, повідомляє "Інформатор".\r\nПодія сталася близько 6:00.\r\nЯк розповів попутник водія, вони їхали на батьківщину, в Житомирську область з Одеси. Поки проїжджали через Київ, у автомобіля виникли технічні неполадки. На виїзді з міста водій зупинився, щоб спробувати усунути несправність, а пасажиру сказав почекати пару хвилин. Чоловік підняв причіп вантажівки на упори і заліз між колесом і дном причепа. З невідомих причин причіп упав і розчавив голову чоловікові. Прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть.\r\n\r\nЩоб витягти тіло загиблого, знадобилася допомога рятувальників ДСНС та Київської служби порятунку. На час роботи екстрених служб рух проспекто Перемоги в бік виїзду з Києва було обмежено. На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, медики і рятувальники. Подробиці події з'ясовуються.\r\nМісце події. Фото: "Інформатор"\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на підприємстві у Львові на смерть задавило вантажника.\r\nТакож у центрі Миколаєва трамвай на смерть задавив пенсіонерку. Крім того, у військовій частині в Києві КамАЗ задавив військового.