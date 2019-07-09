підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 10:29 370
Економіка 2019-07-09T11:30:03+03:00
Українські Новини
Avellana Gold побудувала фабрику на Мужіївському родовищі поліметалів

Avellana Gold побудувала фабрику на Мужіївському родовищі поліметалів

Міжнародна компанія Avellana Gold, що інвестує в розробку Мужіївського родовища поліметалів на Закарпатті, побудувала нову фабрику та відновлює шахти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, також інвестор впроваджує масштабний проект для відновлення екологічного стану в регіоні.

За даними прес-служби, востаннє Мужіївське родовище поліметалевих руд функціонувало понад 10 років тому. Avellana Gold, яка у 2016 році почала інвестувати у родовище, побудувала сучасний інженерний об’єкт для безпеки та екологічності подальших робіт з видобування.

Як зазначив, голова українського представництва компанії Avellana Gold Андрій Смолін, перша частина реалізації - це масштабний екологічний проект, адже завдяки спеціальній технологічній схемі відвали будуть очищені на 85-90% від важких металів.

"А замкнутий цикл виробництва дозволить повторно використовувати 85% води від потрібної кількості", - розповів Смолін.

Під час наступного етапу інвестиційного проекту Avellana Gold має намір повністю відновити роботу Мужіївського родовища. Сучасна збагачувальна фабрика знизить потреби країни в імпорті цинку, свинцю і дорогоцінних металів, зазначили у прес-службі.

"З виробничою потужністю проекту Avellana Gold 500 тис. тонн на рік, обсяги реалізації цинку повністю перекриють імпорт свинцю в Україну та на більше ніж 50% - імпорт цинку. Ефективність видобутку дорогоцінних металів збільшиться у майже десять разів порівняно з попереднім проектом розробки Мужіївського родовища", - заявив Смолін.

За його словами, запуск збагачувальної фабрики забезпечить роботою близько півтисячі мешканців регіону.

"Один із напрямків роботи Avellana Gold - це розвиток місцевих громад, покращення інфраструктури, а також сплата податків до місцевого і державного бюджетів від 3,5 млн доларів на рік. Зокрема, це плата за користування надрами, з якої майже 1 млн доларів залишиться у місцевому бюджеті, та ще до 500 тис. надійде від податку на прибуток. В цілому прогнозовані  фіскальні платежі працюючого підприємства - на рівні 10 млн доларів на рік", - підкреслює Смолін.

Як відомо, Avellana Gold - міжнародна інвестиційна компанія, що займається розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин в Україні та країнах Східної Європи. У 2016 році компанія відновила реалізацію проекту Мужіївського родовища.

Загальний обсяг інвестицій - понад 150 млн доларів. Компанія придбала підприємства "Карпатська рудна компанія" і "Західна геологорозвідувальна компанія", що володіють спеціальними дозволами на видобуток і розвідку поліметалічних руд в Західній Україні (Мужіївське, Берегівське і Квасівське родовища).

Більше новин про: Avellana Gold Мужіївське родовище поліметалевих руд

Архів
Новини
ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник 12:55
У школи закупили 15% необхідного комп'ютерного обладнання, - Гриневич 12:44
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
Борючись з "Роттердамом +" і проти ринку, Коломойський намагався встановити контроль над конкурентами, - Трохимець 12:35
НКРЕКП хоче знизити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії 12:28
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok