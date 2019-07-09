Avellana Gold побудувала фабрику на Мужіївському родовищі поліметалів

Міжнародна компанія Avellana Gold, що інвестує в розробку Мужіївського родовища поліметалів на Закарпатті, побудувала нову фабрику та відновлює шахти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, також інвестор впроваджує масштабний проект для відновлення екологічного стану в регіоні.

За даними прес-служби, востаннє Мужіївське родовище поліметалевих руд функціонувало понад 10 років тому. Avellana Gold, яка у 2016 році почала інвестувати у родовище, побудувала сучасний інженерний об’єкт для безпеки та екологічності подальших робіт з видобування.

Як зазначив, голова українського представництва компанії Avellana Gold Андрій Смолін, перша частина реалізації - це масштабний екологічний проект, адже завдяки спеціальній технологічній схемі відвали будуть очищені на 85-90% від важких металів.

"А замкнутий цикл виробництва дозволить повторно використовувати 85% води від потрібної кількості", - розповів Смолін.

Під час наступного етапу інвестиційного проекту Avellana Gold має намір повністю відновити роботу Мужіївського родовища. Сучасна збагачувальна фабрика знизить потреби країни в імпорті цинку, свинцю і дорогоцінних металів, зазначили у прес-службі.

"З виробничою потужністю проекту Avellana Gold 500 тис. тонн на рік, обсяги реалізації цинку повністю перекриють імпорт свинцю в Україну та на більше ніж 50% - імпорт цинку. Ефективність видобутку дорогоцінних металів збільшиться у майже десять разів порівняно з попереднім проектом розробки Мужіївського родовища", - заявив Смолін.

За його словами, запуск збагачувальної фабрики забезпечить роботою близько півтисячі мешканців регіону.

"Один із напрямків роботи Avellana Gold - це розвиток місцевих громад, покращення інфраструктури, а також сплата податків до місцевого і державного бюджетів від 3,5 млн доларів на рік. Зокрема, це плата за користування надрами, з якої майже 1 млн доларів залишиться у місцевому бюджеті, та ще до 500 тис. надійде від податку на прибуток. В цілому прогнозовані фіскальні платежі працюючого підприємства - на рівні 10 млн доларів на рік", - підкреслює Смолін.

Як відомо, Avellana Gold - міжнародна інвестиційна компанія, що займається розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин в Україні та країнах Східної Європи. У 2016 році компанія відновила реалізацію проекту Мужіївського родовища.

Загальний обсяг інвестицій - понад 150 млн доларів. Компанія придбала підприємства "Карпатська рудна компанія" і "Західна геологорозвідувальна компанія", що володіють спеціальними дозволами на видобуток і розвідку поліметалічних руд в Західній Україні (Мужіївське, Берегівське і Квасівське родовища).