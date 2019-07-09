12.07.19 11:00 Брифінг: "Екологічні маніпуляції: ціна для України"

12 липня 2019 року, о 11.00-12.30 в прес-центрі ІА "Українські новини" відбудеться брифінг на тему: "Екологічні маніпуляції: ціна для України".

Очевидно, що в останні кілька років і до України дістався світовий тренд цинічного використання теми екології в комерційних і політичних цілях, що нарівні зі зниженням тарифів і боротьбою з корупцією вже рутинне сьогодення, яке ми спостерігаємо у ЗМІ і яке є маніпулятивною передвиборчою технологією.

Найбільші фахові галузеві об’єднання активно відгукнулись на ініціативу PAEU (Професійної асоціації екологів України) об’єднати зусилля в протидії маніпуляціям в сфері охорони довкілля і вже 12 липня під час брифінгу буде підписано Меморандум про співпрацю між понад 15 асоціаціями, щоб забезпечити формат взаємодії без порожньої критики та неконструктивних пропозицій, залучаючи до діалогу всіх, хто професійно готовий вирішувати гострі проблеми, а не тільки про них говорити.

Голови Асоціацій акцентують увагу громадськості на знакових прикладах маніпуляцій, щоб попередити про вкрай небезпечні наслідки. Все частіше спостерігається однобоке подання екологічної інформації, а теми, що багато років не викликали занепокоєння у населення, несподівано стали токсичними. Виникли цілі об'єднання експертів, які заробляють політичні, маніпулятивні бали на подібних темах. Під час брифінгу будуть наведені яскраві приклади таких маніпуляцій, що фіксуються в Україні, та окреслено завдання по їх запобіганню.

До ініціативи Professional Association of Ecologist of Ukraine планують долучитися Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, Асоціація "Укрцемент", Біоенергетична асоціація, Вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики, Федерація металургів України, Об’єднання підприємств "Укрметаллургпром", Асоціація птахівників України, Українська аграрна конфедерація, Асоціація свинарів України, Громадське об’єднання "Єдина сила", Українська Воднева Рада та ін.

Небезпека використання екологічної теми в політичних цілях полягає в тому, що реальні екологічні проблеми, якими необхідно займатися на державному рівні, при цьому замовчуються. З’являється нове явище – екотероризм, який використовує питання екології як інструмент маніпуляцій. Тому важливо всім разом дати відповідь на запитання – чого ми справді хочемо: сталого розвитку, екологічно безпечного, але потужного прогресу, чи закриття діючих підприємств.

Під час брифінгу про загрози розкажуть:

Людмила Циганок, Президент Professional Association of Ecologist of Ukraine

Кирило Косоуров, Голова Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами

Роман Скільський, виконавчий директор Асоціації "Укрцемент"

Георгій Гелетуха, Голова Біоенергетичної асоціації України

Андрій Конеченков, Голова Вітроенергетичної асоціації

Юрій Фаворський, Голова Асоціації сонячної енергетики

Сергій Капенко, Голова Асоціації птахівників України

Оксана Юрченко, Голова Асоціації свинарів України

Володимир Нетребенко, Голова громадського об’єднання "Єдина сила"

Андрій Цибулько, Голова Центру енергетичної безпеки

Олександр Дяченко, член правління енергетичної асоціації "Українська Воднева Рада"

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