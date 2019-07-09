12.07.19 11:00 Брифінг: "Екологічні маніпуляції: ціна для України"

12 липня 2019 року, о 11.00-12.30 в прес-центрі ІА "Українські новини" відбудеться брифінг на тему: "Екологічні маніпуляції: ціна для України".\r\nОчевидно, що в останні кілька років і до України дістався світовий тренд цинічного використання теми екології в комерційних і політичних цілях, що нарівні зі зниженням тарифів і боротьбою з корупцією вже рутинне сьогодення, яке ми спостерігаємо у ЗМІ і яке є маніпулятивною передвиборчою технологією.\r\nНайбільші фахові галузеві об’єднання активно відгукнулись на ініціативу PAEU (Професійної асоціації екологів України) об’єднати зусилля в протидії маніпуляціям в сфері охорони довкілля і вже 12 липня під час брифінгу буде підписано Меморандум про співпрацю між понад 15 асоціаціями, щоб забезпечити формат взаємодії без порожньої критики та неконструктивних пропозицій, залучаючи до діалогу всіх, хто професійно готовий вирішувати гострі проблеми, а не тільки про них говорити.\r\nГолови Асоціацій акцентують увагу громадськості на знакових прикладах маніпуляцій, щоб попередити про вкрай небезпечні наслідки. Все частіше спостерігається однобоке подання екологічної інформації, а теми, що багато років не викликали занепокоєння у населення, несподівано стали токсичними. Виникли цілі об'єднання експертів, які заробляють політичні, маніпулятивні бали на подібних темах. Під час брифінгу будуть наведені яскраві приклади таких маніпуляцій, що фіксуються в Україні, та окреслено завдання по їх запобіганню.\r\nДо ініціативи Professional Association of Ecologist of Ukraine планують долучитися Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, Асоціація "Укрцемент", Біоенергетична асоціація, Вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики, Федерація металургів України, Об’єднання підприємств "Укрметаллургпром", Асоціація птахівників України, Українська аграрна конфедерація, Асоціація свинарів України, Громадське об’єднання "Єдина сила", Українська Воднева Рада та ін.\r\nНебезпека використання екологічної теми в політичних цілях полягає в тому, що реальні екологічні проблеми, якими необхідно займатися на державному рівні, при цьому замовчуються. З’являється нове явище – екотероризм, який використовує питання екології як інструмент маніпуляцій. Тому важливо всім разом дати відповідь на запитання – чого ми справді хочемо: сталого розвитку, екологічно безпечного, але потужного прогресу, чи закриття діючих підприємств.\r\nПід час брифінгу про загрози розкажуть:\r\n\r\nЛюдмила Циганок, Президент Professional Association of Ecologist of Ukraine\r\nКирило Косоуров, Голова Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами\r\nРоман Скільський, виконавчий директор Асоціації "Укрцемент"\r\nГеоргій Гелетуха, Голова Біоенергетичної асоціації України\r\nАндрій Конеченков, Голова Вітроенергетичної асоціації\r\nЮрій Фаворський, Голова Асоціації сонячної енергетики\r\nСергій Капенко, Голова Асоціації птахівників України\r\nОксана Юрченко, Голова Асоціації свинарів України\r\nВолодимир Нетребенко, Голова громадського об’єднання "Єдина сила"\r\nАндрій Цибулько, Голова Центру енергетичної безпеки\r\nОлександр Дяченко, член правління енергетичної асоціації "Українська Воднева Рада"\r\n\r\nАкредитація преси:\r\nМар’яна Фареній – 067-220-2500, adm@ecolog-ua.com, eco-magazine@ukr.net\r\nДодаткова інформація: \r\nАліна Співак, відділ зв’язків із громадськістю, 067-861-8582, pr@ecolog-ua.com\r\n