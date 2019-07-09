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09 липня 2019, вівторок, 08:19 6
Події 2019-07-09T09:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві Nissan збив п'яну бездомну, яка перебігала три смуги дороги

У Києві Nissan збив п'яну бездомну, яка перебігала три смуги дороги

У понеділок, 8 липня, навпроти музею Roshen на Деміївській площі збили жінку. Вона разом з подругою намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапила під колеса автомобіля Nissan, повідомляє "Інформатор".

З тяжкими травмами потерпілу відвезли до міської лікарні №17.

Наїзд на пішохода стався близько 21:40. Дві жінки в стані алкогольного сп'яніння перебігли три смуги дороги в недозволеному місці, перелізли через відбійник і намагалися проскочити ще три. Але добігти до пункту призначення жодній з них не вдалося. Жінка потрапила під колеса проїжджаючого автомобіля Nissan.

Від удару з постраждалої злетіла кепка і капці. За попередньою інформацією, вона отримала кілька переломів і травмувала голову. Співробітники магазинів кажуть, що потерпіла живе у районі Деміївської площі на вулиці. Медики надали їй першу допомогу і відвезли в кареті швидкої допомоги. За словами подруги збитої, таким чином вони переходили дорогу завжди. Відзначається, що прямо під місцем аварії знаходиться підземний перехід. На місці працював екіпаж поліції та слідчо-оперативна група.

Місце події. Фото: Місце події. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, мікроавтобус Volkswagen "потонув" в ямі на Деміївській у Києві, утворилася пробка.

Також в районі станції Київ-Деміївська сім вагонів поїзда перекинулися.

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