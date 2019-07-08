підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 липня 2019, понеділок, 20:31 16
Суспільство 2019-07-08T21:30:02+03:00
Українські Новини
На Київщині церковна громада, яка раніше перейшла в ПЦУ, повернулася в УПЦ

На Київщині церковна громада, яка раніше перейшла в ПЦУ, повернулася в УПЦ

Фото: facebook.com/church.information.center
Фото: facebook.com/church.information.center

Релігійна громада Свято-Успенського храму села Морозівка Бориспільської єпархії Української Православної Церкви, яка раніше перейшла в нову Православну Церкву України, повернулася в канонічну УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на YouTube-канал керуючого справами УПЦ Митрополита Антонія, 8 липня владика прийняв віруючих і настоятеля храму Морозовки, священика Миколу Брегу, які принесли покаяння Церкви за ухилення в розкол і висловили бажання повернутися в лоно Української Православної Церкви.

Владика прийняв каяття священнослужителя, однак нагадав, що ухилення в розкол є гріхом і злочином перед Церквою.

"Гріх, який ви зробили - це гріх щодо вашого служіння, і щодо людей, які вам вірні. Головне, щоб у сучасному світі ми розуміли, що кожен гріх вбиває людину, але гріх розколу – це гріх проти Церкви. На жаль, то спокуса, яка прийшла до нас в Україну, коли відбувається підміна Церкви Христової політичним сурогатом – це гріх. І кожна людина, яка зраджує свою Церкву, ступає на дорогу Іуди. Але для християнина завжди є можливість повернутися. І Господь, і Свята Церква завжди чекають людину, який усвідомив свою неправоту", - сказав митрополит Антоній.

При цьому владика зазначив, що сподівається на усвідомлену позицію священика і всієї парафії села Морозівка.

Митрополит Антоній нагадав, що історії відомі випадки, коли Церква використовували в політиці, проте все це закінчувалося крахом.

"На жаль, у житті бувають ситуації, коли люди підміняють Церкву якимись політичними інституціями. Але з історії ми знаємо, що це все закінчувалося крахом. Крахом як для тих людей, які створювали ці організації, так і для людей віруючих. І страшно те, що люди вірять тим, хто носить священицьке облачення, і таким чином обманюють самі себе", - сказав митрополит.

Митрополит Антоній нагадав, що споконвіку в Морозівці була православна церква, і "це була Христова Церква", а також побажав, щоб для віруючих "період спокус" залишився позаду і ніколи не повторювався.

Як розповів настоятель морозівського храму, раніше церковна громада села "піддалася спокусі" і перейшла в нову церковну структуру України.

Священик зазначив, що після пройдених "випробувань", громада Морозівки стала сильнішою, і тепер у ній залишилися "дійсно віруючі люди.

Більше новин про: УПЦ ПЦУ перехід в ПЦУ

Архів
Новини
Зеленський заявив, що переговори щодо транзиту газу треба провести у вересні 21:11
Новонароджені левенята відпочивають зі своєю мамою в чеському зоопарку. Фото: REUTERS/David W Cerny
Фото дня: у Чехії показали новонароджених левенят зникаючого підвиду 21:03
На Київщині церковна громада, яка раніше перейшла в ПЦУ, повернулася в УПЦ 20:31
Володимир Зеленський. Фото: Скріншот з youtube/РБК
Зеленський допускає можливість заповнення документів російською мовою на Донбасі в майбутньому 20:28
Середньозважена ціна електроенергії за тиждень роботи нового ринку не перевищила ціну червня, - Дмитро Маляр 20:21
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах 08:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok