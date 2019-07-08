На Київщині церковна громада, яка раніше перейшла в ПЦУ, повернулася в УПЦ

Релігійна громада Свято-Успенського храму села Морозівка Бориспільської єпархії Української Православної Церкви, яка раніше перейшла в нову Православну Церкву України, повернулася в канонічну УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на YouTube-канал керуючого справами УПЦ Митрополита Антонія, 8 липня владика прийняв віруючих і настоятеля храму Морозовки, священика Миколу Брегу, які принесли покаяння Церкви за ухилення в розкол і висловили бажання повернутися в лоно Української Православної Церкви.

Владика прийняв каяття священнослужителя, однак нагадав, що ухилення в розкол є гріхом і злочином перед Церквою.

"Гріх, який ви зробили - це гріх щодо вашого служіння, і щодо людей, які вам вірні. Головне, щоб у сучасному світі ми розуміли, що кожен гріх вбиває людину, але гріх розколу – це гріх проти Церкви. На жаль, то спокуса, яка прийшла до нас в Україну, коли відбувається підміна Церкви Христової політичним сурогатом – це гріх. І кожна людина, яка зраджує свою Церкву, ступає на дорогу Іуди. Але для християнина завжди є можливість повернутися. І Господь, і Свята Церква завжди чекають людину, який усвідомив свою неправоту", - сказав митрополит Антоній.

При цьому владика зазначив, що сподівається на усвідомлену позицію священика і всієї парафії села Морозівка.

Митрополит Антоній нагадав, що історії відомі випадки, коли Церква використовували в політиці, проте все це закінчувалося крахом.

"На жаль, у житті бувають ситуації, коли люди підміняють Церкву якимись політичними інституціями. Але з історії ми знаємо, що це все закінчувалося крахом. Крахом як для тих людей, які створювали ці організації, так і для людей віруючих. І страшно те, що люди вірять тим, хто носить священицьке облачення, і таким чином обманюють самі себе", - сказав митрополит.

Митрополит Антоній нагадав, що споконвіку в Морозівці була православна церква, і "це була Христова Церква", а також побажав, щоб для віруючих "період спокус" залишився позаду і ніколи не повторювався.

Як розповів настоятель морозівського храму, раніше церковна громада села "піддалася спокусі" і перейшла в нову церковну структуру України.

Священик зазначив, що після пройдених "випробувань", громада Морозівки стала сильнішою, і тепер у ній залишилися "дійсно віруючі люди.