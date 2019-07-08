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08 липня 2019, понеділок, 20:20 9
Економіка 2019-07-08T21:15:01+03:00
Українські Новини
Новий парламент має в першочерговому порядку вирішити проблему боргів "Енергоринку", - експерт

Новий парламент має в першочерговому порядку вирішити проблему боргів "Енергоринку", - експерт

Вирішення проблеми заборгованості ДП "Енергоринок" лежить в законодавчій площині і новий парламент має це зробити в першочерговому порядку.

Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в блозі на сайті "Кореспондент"  , коментуючи наявність значної заборгованості в системі оптового ринку електроенергії.

"Подолання проблеми заборгованості, що склалася на ринку електроенергії, лежить у законодавчій сфері. Просто списати її не вийде. Вважаю, що новий парламент не може зволікати – розв’язання боргової проблеми суттєво сприятиме вдалій роботі нового ринку електроенергії", - написав Корольчук.

Експерт зазначив, що боргова проблема перекочувала зі старої моделі ринку до нової, яка була запущена з 1 липня, та потребує негайного вирішення.

"Станом на 1 липня 2019 року (запуск нової моделі ринку) учасники ринку були винні державному підприємству "Енергоринок" 31,8 млрд. грн. Своєю чергою держпідприємство "Енергоринок" заборгувало учасникам ринку 29,3 млрд. грн.", - нагадав експерт.

Корольчук також повідомив, що для розв’язання проблеми у Верховній Раді зареєстровано декілька законопроектів, але їх ухваленню перешкодили спочатку президентська, а потім парламентська виборчі кампанії. Тож вирішення питання, вочевидь, перенесено на початок осені.

"Важливо, щоб вирішення цієї проблеми не лягло важким тягарем на сумлінних споживачів, які акуратно розраховуються за електроенергію. А задля того, щоб борги не накопичувалися, доцільно вирішити питання щодо банківських механізмів надання фінансових гарантій учасникам ринку", - зауважив Корольчук.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

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