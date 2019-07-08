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08 липня 2019, понеділок, 19:55 22
Верховна Рада і партії 2019-07-08T21:45:02+03:00
Українські Новини
У Бойка назвали диктатурою переслідування NewsOne Генпрокуратурою за спробу телемосту з РФ

У Бойка назвали диктатурою переслідування NewsOne Генпрокуратурою за спробу телемосту з РФ

Опозиційна платформа - За життя вимагає зупинити розправу над телеканалом NewsOne і його співробітниками.

"Спроба незалежного телеканалу NewsOne організувати спілкування між громадянами України і Росії обернулася терором з боку підконтрольних владі силовиків. На бажання зробити маленький крок до встановлення діалогу влада відповіла жорстокої політичної розправи", - сказано в заяві на офіційному сайті партії.

Повідомляється також, що після виходу анонсу про проведення телемосту між громадянами України і Росії керівництво СБУ вимагає ввести санкції щодо телеканалу NewsOne і підняти питання про позбавлення каналу ліцензії.

"Генеральна прокуратура, яка під управлінням Юрія Луценка давно перетворилася в інструмент політичної розправи, пішла ще далі. Проти журналістів, співробітників та власника каналу NewsOne - опозиційного політика, народного депутата України Тараса Козака, заведені кримінальні справи за підозрою в державній зраді. Готується постанова про арешт активів каналу.", - заявили в партії.

"Кримінальні справи і політичні репресії за діалог про мир — це реакція самих жорстоких і нелюдських диктаторських режимів!", - вважають у блоці.

У зв'язку з цим, Опозиційна платформа - За життя вимагає припинити репресії щодо опозиційних політиків і незалежних ЗМІ. Розцінюємо спроби загрожувати, притисняти і репресувати один з провідних незалежних телеканалів в період виборчої кампанії, як акт зриву проведення демократичних, чесних і змагальних виборів.

"Ми звертаємося до представників моніторингових місій міжнародних організацій, яких ця влада ще не встигла видворити з України, представників демократичної світової спільноти, дати оцінку нападкам на незалежні засоби масової інформації та політичну опозицію в Україні.

Вважаємо, що ситуація навколо телеканалу NewsOne доводить, що в українській владі продовжує правити "партія війни". Минулі президентські вибори нічого не змінили. Тільки перемога на парламентських виборах ОПОЗИЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ дасть країні шанс на мир, демократію та розвиток. Ми будемо боротися до кінця! Ні диктатурі в Україні!", - заявили в партії.

Більше новин про: Телеканал NewsOne Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко

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