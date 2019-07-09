Українська футбольна Прем'єр-ліга може бути розширена до 16 команд у сезоні 2021-2022, - Протасов

Відразу кілька важливих питань з розвитку вітчизняного футбольного господарства були розглянуті на черговому засіданні Комітету зі стратегічного розвитку футболу УАФ. Про це Українським Новинам повідомив перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко.

"Основними на порядку денному цієї зустрічі стали питання впровадження у вітчизняні змагання системи VAR - відеопомічника арбітра, проекти збільшення кількості учасників української Прем'єр-ліги і реформування дитячого та юнацького футболу України. По більшості питань ми прийшли до єдиної думки", - зазначив Костюченко.

Зокрема, футбольний функціонер повідомив: що стосується впровадження системи VAR, то на даний момент ведеться її тестування і навчання арбітрів. Таке апробування, зокрема, буде проводитися і під час матчу за Суперкубок України, який відбудеться в Одесі 28 липня. У УАФ очікують, що цей етап завершиться орієнтовно в лютому 2020 року.

Щодо можливого розширення кількості учасників УПЛ то, за словами першого віце-президента УАФ Олега Протасова, зараз розглядаються такі варіанти: збільшити кількість клубів УПЛ до 14 в сезоні 2020/2021 і до 16-ти - в сезоні-2021/+2022 або зберегти наявну кількість клубів-учасників УПЛ в сезоні-2020/2021 і збільшити її відразу до 16-ти в сезоні 2021/2022. Найближчим часом в Національній футбольній асоціації сподіваються почути думку клубів із озвучених пропозицій, але остаточне рішення прийме Виконавчий комітет УАФ.

Не менш важливим питанням, яке розглянув Комітет стратегічного розвитку футболу УАФ, стала нова концепція розвитку дитячо-юнацького футболу і проекти відповідних змін до регламенту змагань. За словами Вадима Костюченка, однією з ключових проблем цього напрямку є відсутність при клубах повноцінних дитячо-юнацьких футбольних шкіл. На думку функціонера УАФ, це питання можна вирішити введенням обов'язкової вимоги для клубів мати власні школи. Також учасники наради погодилися з важливістю відмови від практики гри на результат серед найменших футболістів, адже такий підхід відштовхує від футболу багатьох талановитих дітей.

"У віці 6-10-ти або навіть 12-ти років важливо отримувати задоволення від футболу як такого, вчитися взаємодії з партнерами по команді і сконцентруватися на грі, а не переживати через результат, чи не комплексувати через невдачі. Світовий досвід довів, що ставка на результат в такому віці є неефективним підходом, тому нам варто відмовитися від неї якомога швидше", - резюмував перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Не менш важливо, на його думку, вже найближчим часом вирішити питання створення Еліт-ліги ДЮФЛУ, яка дозволить підвищити рівень змагань серед дитячо-юнацьких команд.