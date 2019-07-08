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08 липня 2019, понеділок, 17:26 19
Події 2019-07-08T19:30:03+03:00
Українські Новини
Під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках

Під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках

Електричка.
Електричка.

У неділю, 7 липня близько 05:30, у Фастівському районі Київської області електричка збила 21-річного хлопця. Він повертався після святкування Івана Купала. На жаль, прибулим лікарям залишалося лише констатувати смерть потерпілого.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Як зазначено в повідомленні, 21-річний хлопець йшов вздовж залізничних шляхів. На 915 кілометрі лінії Фастів — Сорочий Брід електричка збила хлопця. 

Попередньо, причиною трагедії стало те, що загиблий був у навушниках і не почув наближення потягу. Машиніст до останнього сигналив пішоходу, але результату це не дало. Хлопець побачив поїзд занадто пізно. До будинку залишалося дійти лише 600 метрів.

За фактом трагедії порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України. Деталі події з'ясовуються.

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