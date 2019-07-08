Бойко показав годинник діда-фронтовика, який носить вже 40 років

Депутат Верховної Ради України, засновник політичного огбъединения "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко в програмі "Особиста територія" на телевізійному каналі NewsOne розповів історію сімейної реліквії, яку він зберігає не одне десятиріччя.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Дорогі аксесуари, як атрибути столичного життя - мені не цікаві. Знаєте, коли я починав свою діяльність як політик, до мене на інтерв'ю прийшов журналіст. Тоді в кабінеті був мій старший товариш, він до цих пір зі мною, депутат Юлій Іоффе, 30 років підземного стажу, людина з великим життєвим та професійним досвідом, і ось він сидить поруч, а я даю інтерв'ю. І журналіст мене питає: Які бренди ви любите? Я починаю думати. А він мені каже - які бренди? Ти смієшся? У тебе два костюма - зимовий та літній. Так що нічого екзотичного, Бріоні наприклад, я точно не ношу", - сказав Юрій Бойко.

"Я не ношу годинник, який коштує великих грошей. Мій годинник - дорога для мене сімейна реліквія. Мій дід був фронтовиком, і коли я вчився в 10-му класі, він подарував мені свій годинник. Для мене це дорожче будь-яких брендів. Я не знімаю його з 1975 року", - розповів політик.

Про ставлення Юрія Бойка до кадрових призначень нової-старої влади, і чому він вважає показухою приїзди на велосипеді до Верховної Ради, дивіться в програмі "Особиста територія" з Оленою Кирик на телеканалі NewsOne.