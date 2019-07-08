3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку

Троє заступників голови Львівської обласної державної адміністрації 8 липня подали у відставку. Про це Українським Новинам повідомив представник обладміністрації.

"Написали заяви про відставку", - сказав він.

За його словами, зокрема, заяви про відставку подав перший заступник Ростислав Замлынский, а також заступники Ірина Грымак і Роман Филипив.

Він не повідомив інших подробиць.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2018 року голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка призначив своїм заступником директора департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації Романа Филипива.