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08 липня 2019, понеділок, 17:22 4
Політика 2019-07-08T17:27:27+03:00
Українські Новини
3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку

3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку

Троє заступників голови Львівської обласної державної адміністрації 8 липня подали у відставку. Про це Українським Новинам повідомив представник обладміністрації.

"Написали заяви про відставку", - сказав він.

За його словами, зокрема, заяви про відставку подав перший заступник Ростислав Замлынский, а також заступники Ірина Грымак і Роман Филипив.

Він не повідомив інших подробиць.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2018 року голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка призначив своїм заступником директора департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації Романа Филипива.

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