Китайська держкорпорація захищається від свавілля українських силовиків, – ЗМІ

Підготовка позову проти України, передача до Китаю матеріалів про наших поліцейських і прокурорів, підключення посольства і міждержавних комунікаційних форумів – лише частина заходів, які вживає китайська державна корпорація CNBM задля протистояння спробам рейдерського захоплення її активів в Україні з боку силових структур та приватної компанії ФК "Веста".

Про це йдеться у матеріалі веб-сайту "24 каналу" "Як держкорпорація з Китаю захищається від свавілля українських силовиків: 10 запитань про рейдерський скандал року".

Видання відзначає, що CNBM є одним із найбільших інвесторів в сферу відновлюваної енергетики в Україні. З 2014 року вона повністю володіє активами сумарною потужністю 267 МВт – найбільшим парком сонячних електростанцій, який вона отримала від попередніх власників за борги.

При цьому з 2015 року ТОВ "Восход Солар" є стороною господарського спору щодо кредиту, який був наданий ліквідованим ПАТ "КБ "Актив-Банк" у 2012 році на фінансування будівельно-монтажних робіт. Попри те, що судова тяганина в цій справі не закінчилась, у грудні 2018 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на продаж права вимоги за кредитним договором. В результаті аукціону спірні права було реалізовано на користь ТОВ "ФК "Веста".

Українські ЗМІ пов’язують компанію з бізнесменом Павлом Фуксом. Відразу після того, як компанія виграла аукціон, судові і правоохоронні органи майже миттєво почали ухвалювати рішення та вчиняти дії на її користь.

Крім того, 1 березня 2019 року працівники Національної поліції та Служби безпеки України здійснили незаконні спроби зупинити господарську діяльність компанії та заарештувати усе її майно у зв'язку із розслідуванням надуманого кримінального провадження (№42019000000000113 від 14.01.2019).

У квітні 2019 року CNBM уже звернулася до уряду України з повідомленням про врегулювання інвестиційного спору навколо ТОВ "Восход Солар". У компанії оцінюють збитки від рейдерської атаки на рівні 110 млн євро.

Ситуація перебуває на постійному контролі Посольства КНР в Києві, оскільки представники CNBM регулярно інформують про перебіг ситуації як посла, так і керівництво уряду в Пекіні.

Також за подіями довкола активів CNBM ретельно слідкують представники інших китайських приватних і державних компаній, які працюють в Україні. За даними "Восход Солар", питання CNBM також піднімалось в Китаї під час участі урядової делегації у форумі "Один пояс. Один шлях" в Пекіні наприкінці квітня 2019 року.

Антирейдерська комісія при Кабінеті Міністрів України під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва за результатами звернення CNBM, доручила Генеральній прокуратурі України та Нацполіції взяти справу про спробу рейдерського захоплення "Восход Солар" під особливий контроль.

Паралельно компанія також проводить міжнародну інспекцію збитків і втрат через дію або бездіяльність представників силових структур України та компанії "ФК "Веста". Зокрема, станція була відключена від мережі на підставі рішень судів, які були в подальшому скасовані, були спроби здійснити рейдерське захоплення майна китайської держкоропраціі шляхом передачі активів нібито на управління в АРМА, були арештовані рахунки компанії. У CNBM мають намір передати матеріали експертиз китайській стороні, що зробить можливим притягнення українських чиновників до відповідальності в Китаї.