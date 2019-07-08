Китайська держкорпорація захищається від свавілля українських силовиків, – ЗМІ

Підготовка позову проти України, передача до Китаю матеріалів про наших поліцейських і прокурорів, підключення посольства і міждержавних комунікаційних форумів – лише частина заходів, які вживає китайська державна корпорація CNBM задля протистояння спробам рейдерського захоплення її активів в Україні з боку силових структур та приватної компанії ФК "Веста".\r\nПро це йдеться у матеріалі веб-сайту "24 каналу" "Як держкорпорація з Китаю захищається від свавілля українських силовиків: 10 запитань про рейдерський скандал року".\r\nВидання відзначає, що CNBM є одним із найбільших інвесторів в сферу відновлюваної енергетики в Україні. З 2014 року вона повністю володіє активами сумарною потужністю 267 МВт – найбільшим парком сонячних електростанцій, який вона отримала від попередніх власників за борги.\r\nПри цьому з 2015 року ТОВ "Восход Солар" є стороною господарського спору щодо кредиту, який був наданий ліквідованим ПАТ "КБ "Актив-Банк" у 2012 році на фінансування будівельно-монтажних робіт. Попри те, що судова тяганина в цій справі не закінчилась, у грудні 2018 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на продаж права вимоги за кредитним договором. В результаті аукціону спірні права було реалізовано на користь ТОВ "ФК "Веста".\r\nУкраїнські ЗМІ пов’язують компанію з бізнесменом Павлом Фуксом. Відразу після того, як компанія виграла аукціон, судові і правоохоронні органи майже миттєво почали ухвалювати рішення та вчиняти дії на її користь.\r\nКрім того, 1 березня 2019 року працівники Національної поліції та Служби безпеки України здійснили незаконні спроби зупинити господарську діяльність компанії та заарештувати усе її майно у зв'язку із розслідуванням надуманого кримінального провадження (№42019000000000113 від 14.01.2019).\r\nУ квітні 2019 року CNBM уже звернулася до уряду України з повідомленням про врегулювання інвестиційного спору навколо ТОВ "Восход Солар". У компанії оцінюють збитки від рейдерської атаки на рівні 110 млн євро.\r\nСитуація перебуває на постійному контролі Посольства КНР в Києві, оскільки представники CNBM регулярно інформують про перебіг ситуації як посла, так і керівництво уряду в Пекіні.\r\nТакож за подіями довкола активів CNBM ретельно слідкують представники інших китайських приватних і державних компаній, які працюють в Україні. За даними "Восход Солар", питання CNBM також піднімалось в Китаї під час участі урядової делегації у форумі "Один пояс. Один шлях" в Пекіні наприкінці квітня 2019 року. \r\nАнтирейдерська комісія при Кабінеті Міністрів України під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва за результатами звернення CNBM, доручила Генеральній прокуратурі України та Нацполіції взяти справу про спробу рейдерського захоплення "Восход Солар" під особливий контроль.\r\nПаралельно компанія також проводить міжнародну інспекцію збитків і втрат через дію або бездіяльність представників силових структур України та компанії "ФК "Веста". Зокрема, станція була відключена від мережі на підставі рішень судів, які були в подальшому скасовані, були спроби здійснити рейдерське захоплення майна китайської держкоропраціі шляхом передачі активів нібито на управління в АРМА, були арештовані рахунки компанії. У CNBM мають намір передати матеріали експертиз китайській стороні, що зробить можливим притягнення українських чиновників до відповідальності в Китаї.