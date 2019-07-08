ДБР почало розслідування проти слідчих ГПУ у справі про замах на Януковича

Адвокати, які представляють інтереси Віктора Януковича та колишнього співробітника Державної служби охорони Дмитра Іванцова, домоглися рішення про початок розслідування та передачі до Державного бюро розслідувань (ДБР) кримінальної справи стосовно слідчих Генеральної прокуратури України (ГПУ), які протягом 2 років перешкоджали збору доказів за фактами замахів на четвертого Президента України і співробітників Державної служби охорони в 2014 році.

Про це йдеться у повідомленні Адвокатського об'єднання Aver Lex.

Відносно них розпочато розслідування кримінального провадження №42019000000000940 за ч. 2 ст. 397 та ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України.

"На догоду політичній кон'юнктурі слідчі Генеральної прокуратури, які ведуть справу щодо замаху на четвертого Президента України Віктора Януковича, які також є й слідчими у справі Майдану, систематично займалися маніпуляціями і всіляко уникали початку розслідування даного злочину.

Крім того, ми також домагалися визнання потерпілим співробітника Служби державної охорони Дмитра Іванцова, який в лютому 2014 року перебував в автомобілі кортежу Віктора Януковича під час замаху на нього і отримав кульове поранення", - нагадав адвокат Віталій Сердюк.

За його словами, за цей час Печерським районним судом м. Києва двічі виносилися рішення, які зобов'язують ГПУ почати розслідування за фактом замаху на Віктора Януковича та співробітника Управління держохорони (УДО) Дмитра Іванцова, однак під різними приводами з метою "заморозити" процес вони ігнорувалися. Також слідчі всіляко відмовлялися визнати співробітника УДО, який отримав вогнепальне поранення, потерпілим.

Адвокати оскаржили всі незаконні дії в ГПУ, звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури. "Генеральна прокуратура змушена була визнати незаконність дій своїх співробітників і повідомила, що прийнято рішення задовольнити вимоги і передати справу проти своїх співробітників для розслідування до Державного бюро розслідувань. Даний факт ще раз підтверджує політичну мотивацію не лише в даному, а й у всіх інших справах, що ініційовані в Україні проти Віктора Януковича", - підкреслив Віталій Сердюк.

Протокол допиту Дмитра Іванцова:

Фотографії розстріляного автомобіля, куль, магазину:

Відповідь Генеральної прокуратури України:

З відеозаписом допиту Дмитра Іванцова можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.