Зеленський скасував можливість заміщення військовими посади міністра оборони

Президент Володимир Зеленський скасував можливість заміщення військовослужбовцями посади міністра оборони.

Про це йдеться в указі №498 від 8 липня, передають Українські Новини.

Цим указом внесено зміни до переліку посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами.

Так, з переліку виключено такі посади, для заміщення військовими як міністр оборони, його заступник і директор Департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2018 року колишній Президент Петро Порошенко звільнив міністра оборони Степана Полторака з військової служби. Порошенко зазначив, що відповідно до закону "Про національну безпеку", з 1 січня 2019 року посаду міністра оборони має займати цивільна особа.

Раніше в е-декларації Полторака знайшли порушення, але залучати його до відповідальності відмовилися.