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08 липня 2019, понеділок, 15:45 21
Президент 2019-07-08T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський скасував можливість заміщення військовими посади міністра оборони

Зеленський скасував можливість заміщення військовими посади міністра оборони

Президент Володимир Зеленський скасував можливість заміщення військовослужбовцями посади міністра оборони.

Про це йдеться в указі №498 від 8 липня, передають Українські Новини.

Цим указом внесено зміни до переліку посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами.

Так, з переліку виключено такі посади, для заміщення військовими як міністр оборони, його заступник і директор Департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2018 року колишній Президент Петро Порошенко звільнив міністра оборони Степана Полторака з військової служби. Порошенко зазначив, що відповідно до закону "Про національну безпеку", з 1 січня 2019 року посаду міністра оборони має займати цивільна особа.

Раніше в е-декларації Полторака знайшли порушення, але залучати його до відповідальності відмовилися.

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