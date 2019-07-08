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08 липня 2019, понеділок, 15:31 46
Силові структури 2019-07-08T17:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ провела обшук в кабінеті екс-радника Авакова

СБУ провела обшук в кабінеті екс-радника Авакова

СБУ. Фото: прес-служба СБУ
СБУ. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України провела обшук в кабінеті колишнього радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Віктора Коржа у справі про вимагання ним 30 тис. доларів хабара.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Обшук пройшов у його робочому кабінеті по вул. Інститутська, 29/3, кабінет №204 в Києві.

Крім того, СБУ виділила в окреме провадження епізод щодо Коржа.

Йому інкримінується злочин за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ засекретила справу Коржа.

Раніше суд Києва відмовився змусити НАБУ відкрити справу стосовно Арсена Авакова.

У березні Авакова подали в суд за незаконну діяльність. До цього Аваков звинуватив СБУ у використанні справи про вбивство Гандзюк для дискредитації поліції.

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