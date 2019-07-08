Українці більше довіряють депозитам, а не ОВДП, - банкіри

Банкіри зазначають, що облігації внутрішньої державної позики не становлять конкуренцію депозитам.\r\nПро це вони повідомили під час круглого столу "Чи готові українці проміняти депозити на ОВДП?", організованого "Фінансовим клубом" в прес-центрі Українських Новин.\r\n"Я бачу, що депозити залишаються популярними, а попит на ОВДП – ситуативний", - прокоментував заступник голови правління банку "Форвард" Костянтин Кошеленко.\r\nПри цьому директор блоку "Ринки капіталу" Альфа-банку (Україна) Тетяна Попович у свою чергу додала, що ОВДП безперечно є дуже привабливим інструментом для інвестування, так як відсутній податок на дохід, на відміну від депозитів.\r\nЗа її словами, ОВДП навряд чи замінять депозити, оскільки є низка перешкод для купівлі ОВДП: мінімальна сума покупки, комісійні посередника і т. д.\r\nДиректор департаменту казначейства і фінансових установ ОТП Банку Антон Коваленко в свою чергу зазначив, що сьогодні спостерігається витіснення приватного позичальника з ринку капіталу.\r\n"Буде все більше і більше учасників втягуватися в цю гру. Це ні добре, ні погано", - сказав він.\r\nПри цьому начальник управління операцій на фондовому ринку Укргазбанку Олександр Мудрик додав, що профіль клієнта, який купує ОВДП, останнім часом помітно змінився.\r\n"Якщо раніше це були великі клієнти, власники бізнесу і заможні люди, то зараз це менеджери середньої ланки. Змінилася також сума входження. Зараз вона становить близько 100 тис. гривень", - сказав банкір.\r\nГолова підрозділу з управління локальними активами ICU Григорій Овчаренко у свою чергу зазначив, що на сьогодні відсутня інфраструктура для масової купівлі населенням ОВДП.\r\n"Це інструмент не для широкого користування. Ним користуються переважно менеджери середньої ланки", - сказав він.\r\nВсі учасники круглого столу вказали на необхідність підвищення фінансової грамотності населення для розвитку ринку ОВДП, так і банківського загалом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку липня нерезиденти купили облігацій внутрішньої державної позики на рекордні 60 млрд гривень.\r\nТак, станом на 4 липня у власності нерезидентів перебувало ОВДП на 60,122 млрд гривень, з яких гривневих – на 58,206 млрд гривень, доларових ОВДП – на 443 млн гривень і в євро – на 1,473 млрд гривень.\r\nПри цьому на початок цього року обсяг ОВДП у власності нерезидентів був лише 6,3 млрд гривень, тобто він зріс майже в 10 разів.