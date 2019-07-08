Українці більше довіряють депозитам, а не ОВДП, - банкіри

Банкіри зазначають, що облігації внутрішньої державної позики не становлять конкуренцію депозитам.

Про це вони повідомили під час круглого столу "Чи готові українці проміняти депозити на ОВДП?", організованого "Фінансовим клубом" в прес-центрі Українських Новин.

"Я бачу, що депозити залишаються популярними, а попит на ОВДП – ситуативний", - прокоментував заступник голови правління банку "Форвард" Костянтин Кошеленко.

При цьому директор блоку "Ринки капіталу" Альфа-банку (Україна) Тетяна Попович у свою чергу додала, що ОВДП безперечно є дуже привабливим інструментом для інвестування, так як відсутній податок на дохід, на відміну від депозитів.

За її словами, ОВДП навряд чи замінять депозити, оскільки є низка перешкод для купівлі ОВДП: мінімальна сума покупки, комісійні посередника і т. д.

Директор департаменту казначейства і фінансових установ ОТП Банку Антон Коваленко в свою чергу зазначив, що сьогодні спостерігається витіснення приватного позичальника з ринку капіталу.

"Буде все більше і більше учасників втягуватися в цю гру. Це ні добре, ні погано", - сказав він.

При цьому начальник управління операцій на фондовому ринку Укргазбанку Олександр Мудрик додав, що профіль клієнта, який купує ОВДП, останнім часом помітно змінився.

"Якщо раніше це були великі клієнти, власники бізнесу і заможні люди, то зараз це менеджери середньої ланки. Змінилася також сума входження. Зараз вона становить близько 100 тис. гривень", - сказав банкір.

Голова підрозділу з управління локальними активами ICU Григорій Овчаренко у свою чергу зазначив, що на сьогодні відсутня інфраструктура для масової купівлі населенням ОВДП.

"Це інструмент не для широкого користування. Ним користуються переважно менеджери середньої ланки", - сказав він.

Всі учасники круглого столу вказали на необхідність підвищення фінансової грамотності населення для розвитку ринку ОВДП, так і банківського загалом.

Як повідомляли Українські Новини, на початку липня нерезиденти купили облігацій внутрішньої державної позики на рекордні 60 млрд гривень.

Так, станом на 4 липня у власності нерезидентів перебувало ОВДП на 60,122 млрд гривень, з яких гривневих – на 58,206 млрд гривень, доларових ОВДП – на 443 млн гривень і в євро – на 1,473 млрд гривень.

При цьому на початок цього року обсяг ОВДП у власності нерезидентів був лише 6,3 млрд гривень, тобто він зріс майже в 10 разів.