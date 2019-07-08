Суд дозволив примусово привести на допит в ГБР Володимира Макеєнка у справі про відмивання грошей через телеканал "Прямий"

Суд дозволив примусово привести на допит в ГБР Володимира Макеєнка у справі про відмивання грошей через телека

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про примусовий привід на допит власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. Про це в інтерв'ю телеканалу Newsone розповів адвокат Андрій Портнов.

За словами Портнова, ДБР подало відповідне клопотання в рамках кримінального провадження про купівлю-продаж каналу в зв'язку з тим, що Макеєнко не з'явився на попередній допит.

"Оскільки Володимир Макеєнко не прибув на допит, слідчі вийшли з клопотанням до суду і суд це клопотання задовольнив. Макеєнко повинен бути приводом доставлений", - зазначив Андрій Портнов.

Телеканал "Прямий" розпочав мовлення в серпні 2017 року. Його пов'язують з п'ятим президентом України Петром Порошенком, хоча він не є офіційним власником або керівником цього ЗМІ.