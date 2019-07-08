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Українські Новини
Київські архітектори закликали не допустити в Раду одіозних забудовників, - ЗМІ

Київські архітектори закликали не допустити в Раду одіозних забудовників, - ЗМІ

Київська організація Національної спілки архітекторів України закликала "не допустити проникнення в Верховну Раду України організованої групи корупціонерів та системних винищувачів Києва".

Про це йдеться у відкритому листі Спілки від 5 липня до президента, прем’єра, голови ЦВК, генпрокурора, а також голів партій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа – За життя", який є в розпорядженні порталу "Наших грошей".

У листі йдеться про екс-заступника глави Мінрегіону Дмитра Ісаєнка (№15 у списку партії "Опозиційна платформа – За життя"), екс-заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Андрія Вавриша, його колишню підлеглу Ганну Бондар (кандидат від "Слуги народу" в окрузі №220) та його помічника Вадима Струневича (№40 списку "Слуги народу").

"Саме вони на протязі останніх 8-9 років практично знищили здорові містобудівні процеси і створили корупційні схеми продажу всього – від кваліфікаційних сертифікатів архітекторів та надання дозвільних документів на будівництво, від виділення земельних ділянок до прийняття в експлуатацію об’єктів незаконного будівництва", – заявили у Спілці.

"Під їх корупційним тиском "негласна" вартість надання Містобудівних умов і обмежень (МУО) сягає багатьох десятків тисяч доларів США, а отримати вихідні дані для проектування об’єктів без сплати "обов’язкових" хабарів стало практично не можливо. Вже загальновідомо – без них все це отримання та погодження штучно затягується на довгі місяці", – наголошують архітектори.

У Київській організація Національної спілки архітекторів України вважають, що є величезна небезпека , що саме такі "нові обличчя" прийдуть після виборів до Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Вони і до цього дистанційно намагалися перешкоджати прийняттю законів, які б зупинили свавілля в забудові населених міст і розбазарювання урбанізованих територій. А зараз просто будуть приймати закони, які дадуть їм можливість і далі багатіти, створювати нестерпні умови життя для людей, знищувати промислові території, зводити містобудівну документацію до механізму отримання земельних ділянок і подальшої наживи.

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