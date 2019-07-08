Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс

Національний телеком-оператор України Київстар надав можливість оплати підписки на стікерпаки в Viber, що є частиною компанії Rakuten Inc. Це перший досвід колаборації месенджера та сервісу мобільних платежів, який було реалізовано в Україні.

Відтепер користувачі сервісу "Смарт-Гроші*" зможуть оформити підписку на всі стікер-пакети в месенджері Viber за ціною 20 грн. на місяць та отримати доступ відразу до всіх колекцій стікерів, які нараховують понад 500 іміджів. Зазвичай, користувачі Viber оплачують кожен стікерпак окремо, за ціною, в середньому, 51 грн.

Для того щоб оформити підписку абоненту потрібно перейти за посиланням яке він отримає у повідомленні на Viber або в SMS від Київстар. Користуватись послугою можуть тільки абоненти передплаченого зв’язку Київстар, адже розраховуватись необхідно зі свого мобільного рахунку.

За даними компанії Rakuten, українці щоденно здійснюють в Viber близько 4 млн. дзвінків та відправляють 11 млн. повідомлень. Суттєвим, також, є той факт, що в Україні месенджер встановлений на близько 95% всіх смартфонів.

"Запуск спільного проекту з Viber – це важливий крок для нас. Ми впевнені, що таке партнерство допоможе розвивати культуру оплат мобільними грошима та, таким чином, допомагати cуспільству України прямувати до безготівкової економіки", - зазначила керівник групи грошових переказів та платежів, Олена Суворова.

"Для Viber - це перший досвід такої співпраці в Україні. Ми віримо, що наше партнерство з Київстар дозволить користувачам нашого застосунку зробити процес підписки на стікерпаки Viber більш простим та сучасним, а процес оплати значно зручнішим" - прокоментував Атанас Райков, старший директор з розвитку бізнесу в Європі, Африці та на Середньому Сході.

Оплата мобільними грошима стає дедалі популярнішою серед українців. Так, наприклад, на платформі "Смарт-Гроші" розміщено 1900 активних сервісів, за якими, на сьогоднішній день з моменту запуску сервісу, яке відбулось у вересні 2018, було здійснено 6,4 млн. транзакцій. Найбільш затребувані сервіси – це оплати телекомунікаційних послуг, національних лотерей, покупки в інтернеті та оплата проїзду в громадському транспорті

* Смарт-Гроші - повноцінний мобільний гаманець, який дозволяє "тут" і "зараз" здійснювати платежі і грошові перекази. З його допомогою гроші з мобільного рахунку можна використовувати не тільки для оплати телеком-послуг, а й безліч інших товарів та послуг, які представлені на платформі. Послуга "СМАРТ-ГРОШІ" надається на базі електронних грошей Національної платіжної системи «ПРОСТIP» в партнерстві з АТ "АЛЬФА-БАНК".

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій мобільного зв’язку за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla, у мережі Київстар швидкість мобільної передачі даних є найвищою ніж в середньому по Україні. Послугами Київстар користується близько 26,3 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Довідка про Rakuten Viber :

Viber - додаток для дзвінків і обміну повідомленнями, що дозволяє людям залишатися на зв'язку, ким би вони не були і де б не знаходилися. Наші користувачі по всьому світу відправляють один одному безкоштовні текстові повідомлення, роблять відеодзвінки, спілкуються в групових чатах, взаємодіють з улюбленими брендами та знаменитостями, а також стежать за їх оновленнями. Ми гарантуємо користувачам нашого застосунку свободу і безпеку спілкування.

Viber є частиною Rakuten Inc., світового лідера в сфері електронної комерції і фінансових послуг.

Додаток виступає офіційним месенджером футбольного клубу "Барселона", а також офіційним додатком для дзвінків та обміну миттєвими повідомленнями бескетбольного клубу Golden State Warriors.