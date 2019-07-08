Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ

Народний депутат, голова Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков очолив ТОП-5 найбільш продуктивних народних депутатів України, обраних в 2014 році по одномандатних округах Києва. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Продуктивність визначалася як співвідношення між кількістю зареєстрованих законопроектів та прийнятих.

Серед ТОП 5:

Олександр Третьяков (ОВО №219)

Політик став автором 84 проектів законів, 34 із яких або 40% стали законами. Більшість прийнятих законів стосувалися державної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. Третьяков є Головою Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Дмитро Андрієвський (ОВО №222)

Продуктивність роботи – 19%. Політик подав 78 проектів законів, 15 із яких було прийнято. Андрієвський - перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Євген Рибчинський (ОВО №211)

Продуктивність роботи – 19%. Політик подав 129 проектів законів, 24 із яких було прийнято. Рибчинський - Заступник голови Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Віталій Сташук (ОВО №212)

Продуктивність роботи – 16%. Політик подав 73 проекти законів, 12 із яких було прийнято. Сташук - Секретар Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Володимир Ар’єв (ОВО №218)

За майже п’ять років роботи політик зареєстрував 36 проектів законів, із яких 5 було прийнято. Таким чином показник продуктивності склав 14%. Ар’єв – член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

Показник у 9% прийнятих законів у Леоніда Ємця, 8% - у В’ячеслава Константиновського, 7% - у Віктора Чумака, 5% - у Андрія Білецького, по 4% - у Олександра Супруненка і Юрія Левченка, по 3% - у Борислава Берези і Андрія Іллєнка.