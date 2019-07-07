У Миколаївській області не можуть загасити сміттєзвалище

У Миколаївській області поблизу села Лугове другий день горить сміттєзвалище. Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Миколаївській області.

"6 липня о 16:30 надійшло повідомлення про пожежу на території полігону твердих побутових відходів КП ДОЗ "Причорномор'є" Березанського району (біля с. Лугове). Тління і відкрите горіння поширилося на площу 1 га Причиною пожежі стало порушення регламенту захоронення відходів. В 19:00 пожежу локалізовано", – йдеться в повідомленні.

За станом на ранок 7 липня триває тління відходів.

"Здійснюється "проливка", але через відсутність на комунальному підприємстві справної важкої техніки затягується остаточна ліквідація пожежі. Зараз керівниками районної ради та об'єкта вирішується питання залучення бульдозера і тракторів", – додали рятувальники.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівецькій області спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

Раніше в Житомирській області горіла звалище.