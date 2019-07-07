У Києві на Троєщині за кермом помер водій від передозування наркотиками

7 липня у Києві водій Peugeot 405 раптово помер, коли автомобіль знаходився на Троєщині, а саме на проспекті Володимира Маяковського, 20д. Як пише портал київських новин "Інформатор", повідомлення про це надійшло на лінію екстрених служб близько 04:00.

Очевидці події розповідають, що машина перебувала за названою адресою кілька годин, і в салоні голосно грала музика. У якийсь момент свідки помітили, що пасажир Peugeot почав поратися біля водія. Мабуть, тому стало погано. Однак, коли за викликом приїхали медики, змогли лише констатувати смерть чоловіка, що сидів за кермом.

Приїхала поліція з'ясувала, що водій і пасажир прямували з Маріуполя в Київ на полігон. Також правоохоронці встановили особу померлого: ним виявився 38-річний уродженець Чернігівської області 1981.

За попереднім висновком, серце чоловіка зупинилося через передозування невідомою речовиною. Точна причина смерті стане зрозумілою після медичної експертизи.

Тим часом в Євросоюзі зросло число смертей від передозування наркотиками.