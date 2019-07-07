У Львівській області літню жінку і дитину вкусила змія

У Сколівському районі Львівської області літня жінка і дитина потрапили до реанімації після укусу змії. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.\r\nТак, 6 липня о 18:05 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні надійшла жінка 1950 року народження.\r\nПостраждалу госпіталізували у стані середньої важкості з діагнозом укус змії лівого гомілковостопного суглоба. Відомо, що жінка - мешканка с. Либохора Сколівського району.\r\nВ той же день о 23:20 надійшло повідомлення про те, що у реанімаційне відділення потрапила дитина 2010 року народження. Його госпіталізували з діагнозом "укус змії лівої руки". Потерпілий - житель с. Климець Сколівського району.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Австралії пітон виліз з унітазу і вкусив жінку.\r\nРаніше у Львові прокуратура розслідувала смерть дівчинки в лікарні після укусу змії.