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07 липня 2019, неділя, 20:21 15
Події 2019-07-07T22:45:01+03:00
Українські Новини
У Львівській області літню жінку і дитину вкусила змія

У Львівській області літню жінку і дитину вкусила змія

У Сколівському районі Львівської області літня жінка і дитина потрапили до реанімації після укусу змії. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, 6 липня о 18:05 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні надійшла жінка 1950 року народження.

Постраждалу госпіталізували у стані середньої важкості з діагнозом укус змії лівого гомілковостопного суглоба. Відомо, що жінка - мешканка с. Либохора Сколівського району.

В той же день о 23:20 надійшло повідомлення про те, що у реанімаційне відділення потрапила дитина 2010 року народження. Його госпіталізували з діагнозом "укус змії лівої руки". Потерпілий - житель с. Климець Сколівського району.

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії пітон виліз з унітазу і вкусив жінку.

Раніше у Львові прокуратура розслідувала смерть дівчинки в лікарні після укусу змії.

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