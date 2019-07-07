Сенченко відповів Гетьманцеву: "Навіть і не думайте відновити поставки води в Крим!"

Організатор водної блокади Криму, Андрій Сенченко, жорстко відреагували на заяви радника Зеленського щодо відновлення поставок води на територію окупованого півострова.

Щороку неоголошеної війни Росії проти України знаходяться персонажі, котрі піднімають, синхронно з окупантами, тему відновлення подачі дніпровської води в Крим. І кожен раз ці ініціативи супроводжуються слинявими маніпуляціями на тему українських громадян, які страждають в окупації від спраги, - заявляє політик.

Населення Кримського півострова, без окупаційних військ і понаїхавших колонізаторів, становить трохи більше 2 мільйонів чоловік. Фізіологічна норма споживання води в цій кліматичній зоні становить 46 куб. м на людину в рік або, у розрахунку на все місцеве населення, - приблизно 100 мільйонів куб. м. Відповідно до багаторічних спостережень гідрологів, Крим у вигляді поверхневих стоків отримує в середньому 1 мільярд куб. м води на рік. Ще приблизно 500 мільйонів куб. м при раціональному використанні можуть давати підземні джерела. Таким чином, Кримський півострів має поновлювані водні ресурси, що в п'ятнадцять разів перевищують потребу населення.

Для збору, очищення і подачі цієї води для потреб населення необхідно витрачати суми, вимірювані сотнями мільйонів доларів, а точніше мільярдами російських рублів, оскільки, відповідно до IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, обов'язок забезпечення життєдіяльності населення на окупованій території покладається на окупованій державі.

Наше завдання - мінімізувати доходи окупантів на цій території і зробити утримання захопленого півострова непосильним для агресора. Перекриття Північно-Кримського каналу стало найефективнішою невійськової операцією, здійсненою України. Такі невійськові методи, в поєднанні з міжнародними економічними санкціями і юридичним тиском на державу-агресора, є реальною альтернативою військового вирішення завдання звільнення окупованих територій.

Спеціально для чергових ініціаторів відновлення подачі дніпровської води хочу підкреслити, що недоотримані доходи і додаткові витрати окупантів в Криму безпосередньо знижують їх здатність до продовження активних військових дій на Донбасі. Кожен окупаційний рубль, вимушено витрачений на утримання захопленого Криму, вже не буде витрачений на вбивство наших солдатів і мирних громадян на Донбасі, - заявляє Сенченко.

Нагадаємо, радник Володимира Зеленського Данило Гетьманцев заявив, що, відключаючи воду в Криму, Україна шкодить своїм громадянам. Подібні методи, на його думку, деструктивні.

Андрій Сенченко, нагадав, що спроби зняття водної блокади з окупованого півострова робилися регулярно. Наприклад, в кінці квітня 2014 го, віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку і будівництва Гройсман доручав міністрам і керівникам відомств відновити подачу води на окупований півострів. Місяцем пізніше з'явилося доручення прем'єр-міністра України Яценюка про створення на базі Північно-Кримського каналу акціонерного товариства. Ситуацію знову врятували розголос та жорстка позиція патріотів.

Безумовно, перекриття Північно-Кримського каналу створило проблеми нашим громадянам в Криму, але, очевидно, не критичні для життя. Йде війна, і агресор окупував частину нашої спільної країни, яку ми, як громадяни, зобов'язані захищати. Тисячі українських громадян зробили це ціною свого життя, десятки тисяч отримали поранення і каліцтва, сотні тисяч продовжують ризикувати собою.Терпляче ставлення кримчан до проблем, викликаним перекриттям каналу - їх посильний внесок у перемогу над агресором і звільнення українського Криму, - вважає кримчанин Андрій Сенченко, який з березня по серпень 2014 року було т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України і був організатором водної блокади півострова.

Андрій Сенченко, до недавнього часу - один з головних соратників Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, позиціонувався як кандидат на посаду міністра оборони від "Батьківщини". Нещодавно заявив про вихід з партії і створення власного виборчого об'єднання - "Сила права". Потім стало відомо про те, що "Сила права" Андрія Сенченка об'єдналася на парламентських виборах з громадським рухом "Спільна справа", яке очолює Олександр Данилюк.