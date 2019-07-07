Сенченко відповів Гетьманцеву: "Навіть і не думайте відновити поставки води в Крим!"

Організатор водної блокади Криму, Андрій Сенченко, жорстко відреагували на заяви радника Зеленського щодо відновлення поставок води на територію окупованого півострова.\r\nЩороку неоголошеної війни Росії проти України знаходяться персонажі, котрі піднімають, синхронно з окупантами, тему відновлення подачі дніпровської води в Крим. І кожен раз ці ініціативи супроводжуються слинявими маніпуляціями на тему українських громадян, які страждають в окупації від спраги, - заявляє політик.\r\nНаселення Кримського півострова, без окупаційних військ і понаїхавших колонізаторів, становить трохи більше 2 мільйонів чоловік. Фізіологічна норма споживання води в цій кліматичній зоні становить 46 куб. м на людину в рік або, у розрахунку на все місцеве населення, - приблизно 100 мільйонів куб. м. Відповідно до багаторічних спостережень гідрологів, Крим у вигляді поверхневих стоків отримує в середньому 1 мільярд куб. м води на рік. Ще приблизно 500 мільйонів куб. м при раціональному використанні можуть давати підземні джерела. Таким чином, Кримський півострів має поновлювані водні ресурси, що в п'ятнадцять разів перевищують потребу населення.\r\nДля збору, очищення і подачі цієї води для потреб населення необхідно витрачати суми, вимірювані сотнями мільйонів доларів, а точніше мільярдами російських рублів, оскільки, відповідно до IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, обов'язок забезпечення життєдіяльності населення на окупованій території покладається на окупованій державі.\r\nНаше завдання - мінімізувати доходи окупантів на цій території і зробити утримання захопленого півострова непосильним для агресора. Перекриття Північно-Кримського каналу стало найефективнішою невійськової операцією, здійсненою України. Такі невійськові методи, в поєднанні з міжнародними економічними санкціями і юридичним тиском на державу-агресора, є реальною альтернативою військового вирішення завдання звільнення окупованих територій.\r\nСпеціально для чергових ініціаторів відновлення подачі дніпровської води хочу підкреслити, що недоотримані доходи і додаткові витрати окупантів в Криму безпосередньо знижують їх здатність до продовження активних військових дій на Донбасі. Кожен окупаційний рубль, вимушено витрачений на утримання захопленого Криму, вже не буде витрачений на вбивство наших солдатів і мирних громадян на Донбасі, - заявляє Сенченко.\r\nНагадаємо, радник Володимира Зеленського Данило Гетьманцев заявив, що, відключаючи воду в Криму, Україна шкодить своїм громадянам. Подібні методи, на його думку, деструктивні.\r\nАндрій Сенченко, нагадав, що спроби зняття водної блокади з окупованого півострова робилися регулярно. Наприклад, в кінці квітня 2014 го, віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку і будівництва Гройсман доручав міністрам і керівникам відомств відновити подачу води на окупований півострів. Місяцем пізніше з'явилося доручення прем'єр-міністра України Яценюка про створення на базі Північно-Кримського каналу акціонерного товариства. Ситуацію знову врятували розголос та жорстка позиція патріотів.\r\nБезумовно, перекриття Північно-Кримського каналу створило проблеми нашим громадянам в Криму, але, очевидно, не критичні для життя. Йде війна, і агресор окупував частину нашої спільної країни, яку ми, як громадяни, зобов'язані захищати. Тисячі українських громадян зробили це ціною свого життя, десятки тисяч отримали поранення і каліцтва, сотні тисяч продовжують ризикувати собою.Терпляче ставлення кримчан до проблем, викликаним перекриттям каналу - їх посильний внесок у перемогу над агресором і звільнення українського Криму, - вважає кримчанин Андрій Сенченко, який з березня по серпень 2014 року було т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України і був організатором водної блокади півострова.\r\nАндрій Сенченко, до недавнього часу - один з головних соратників Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, позиціонувався як кандидат на посаду міністра оборони від "Батьківщини". Нещодавно заявив про вихід з партії і створення власного виборчого об'єднання - "Сила права". Потім стало відомо про те, що "Сила права" Андрія Сенченка об'єдналася на парламентських виборах з громадським рухом "Спільна справа", яке очолює Олександр Данилюк.