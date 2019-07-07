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  • Народний депутат Шахов закликав президента Зеленського відкликати кандидата від "Слуги народу" в 107 окрузі в Луганській області
07 липня 2019, неділя, 11:31 11
Політика 2019-07-07T13:00:02+03:00
Українські Новини
Народний депутат Шахов закликав президента Зеленського відкликати кандидата від "Слуги народу" в 107 окрузі в

Народний депутат Шахов закликав президента Зеленського відкликати кандидата від "Слуги народу" в 107 окрузі в Луганській області

Народний депутат Сергій Шахов закликав президента Володимира Зеленського поміняти "випадкових" кандидатів-мажоритарників на Луганщині.Про це він заявив в ефірі каналу Newsone.

"5 округів на Луганщині продані, зверніть на це увагу. Подивіться кого поставили туди на округи, оцініть, є один з Блоку Петра Порошенка, якого призначали військово-цивільною адміністрацією на "Луганську фармацію", цього хлопця призначили сьогодні в Лисичанську, я не знаю, як це сталося", -заявив Шахов.

За його словами, 107 окрузі Луганської області від Партії "Слуга Народу" висунутий кандидатом колишній член Блоку Петра Порошенка Олександр Сорокін.

Як раніше писали журналісти, в грудні 2018 року Олександр Сорокін без належного за законом конкурсу отримав посаду в міськраді Сєвєродонецька, а вже через два місяці був призначений на посаду комерційного директора комунального підприємства "Луганська обласна Фармація-Північ" (мережа комунальних аптек).

 

 

 
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