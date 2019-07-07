Black Iron: Інвестпроект вартістю $1,2 млрд у Кривому Розі виходить на фінальну стадію запуску

Найбільший канадський інвестиційний проект по створенню нового залізорудного виробництва в Кривому Розі, який реалізує канадська компанія Black Iron, виходить на фінальну стадію узгодження. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Black Iron Inc. є публічною канадської залізорудної компанією, акції якої котируються на фондовій біржі Торонто. З 2010 року Black Iron працює в Україні через ТОВ «Шимановське Стіл» і інвестує у створення гірничо-збагачувального комплексу потужністю до 8 млн тонн залізорудного концентрату.

У проект вже вкладено понад $70 млн, всього ж очікується, що створення Шимановського ГЗК залучить в Україну не менше $1,2 млрд. інвестицій. При цьому ще близько $2,2 млрд. протягом наступних двадцяти років роботи компанії отримають у вигляді податкових надходжень державного та місцевих бюджетів. Проект дозволить створити у регіоні 700 робочих місць безпосередньо на підприємстві і ще 2000 робочих місць опосередковано.

Напередодні в ході засідання «Economic club of Canada» в Торонто Президент України Володимир Зеленський зазначив, що особисто буде допомагати реалізації проекту Black Iron у Кривому Розі. Раніше після зустрічі з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський також зазначав, що вітає інвестиції Black Iron та інших канадських компаній в Україні.

В Black Iron вважають це позитивним сигналом і заявляють про готовність докласти максимум зусиль для прискорення початку реалізації проекту.

Зокрема, генеральний директор Black Iron, Метт Сімпсон, який був присутній на виступі Президента, заявив: «Той факт, що Президент України Зеленський публічно заявив про свою особисту підтримку розвитку проекту Black Iron через місяць після свого вступу на посаду, демонструє явний зсув з боку нової влади України в бік більш активної орієнтації на підтримку великих іноземних інвесторів. Нам було дуже приємно почути про готовність Президента всіляко сприяти реалізації проекту Black Iron на всіх його стадіях, в тому числі у вирішенні ключового на сьогодні питання - виділення землі, необхідної для будівництва».

Він також додав, що розраховує на тісну співпрацю з новим урядом України, щоб впровадити проект Black Iron у життя.

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