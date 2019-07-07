Black Iron: Інвестпроект вартістю $1,2 млрд у Кривому Розі виходить на фінальну стадію запуску

Найбільший канадський інвестиційний проект по створенню нового залізорудного виробництва в Кривому Розі, який реалізує канадська компанія Black Iron, виходить на фінальну стадію узгодження. Про це повідомляє прес-служба компанії.\r\n \r\nBlack Iron Inc. є публічною канадської залізорудної компанією, акції якої котируються на фондовій біржі Торонто. З 2010 року Black Iron працює в Україні через ТОВ «Шимановське Стіл» і інвестує у створення гірничо-збагачувального комплексу потужністю до 8 млн тонн залізорудного концентрату.\r\n \r\nУ проект вже вкладено понад $70 млн, всього ж очікується, що створення Шимановського ГЗК залучить в Україну не менше $1,2 млрд. інвестицій. При цьому ще близько $2,2 млрд. протягом наступних двадцяти років роботи компанії отримають у вигляді податкових надходжень державного та місцевих бюджетів. Проект дозволить створити у регіоні 700 робочих місць безпосередньо на підприємстві і ще 2000 робочих місць опосередковано.\r\n \r\nНапередодні в ході засідання «Economic club of Canada» в Торонто Президент України Володимир Зеленський зазначив, що особисто буде допомагати реалізації проекту Black Iron у Кривому Розі. Раніше після зустрічі з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський також зазначав, що вітає інвестиції Black Iron та інших канадських компаній в Україні.\r\n \r\nВ Black Iron вважають це позитивним сигналом і заявляють про готовність докласти максимум зусиль для прискорення початку реалізації проекту.\r\n \r\nЗокрема, генеральний директор Black Iron, Метт Сімпсон, який був присутній на виступі Президента, заявив: «Той факт, що Президент України Зеленський публічно заявив про свою особисту підтримку розвитку проекту Black Iron через місяць після свого вступу на посаду, демонструє явний зсув з боку нової влади України в бік більш активної орієнтації на підтримку великих іноземних інвесторів. Нам було дуже приємно почути про готовність Президента всіляко сприяти реалізації проекту Black Iron на всіх його стадіях, в тому числі у вирішенні ключового на сьогодні питання - виділення землі, необхідної для будівництва».\r\n \r\nВін також додав, що розраховує на тісну співпрацю з новим урядом України, щоб впровадити проект Black Iron у життя. \r\n \r\n***\r\n \r\nМи готові надати додаткові коментарі та роз'яснення. \r\nДля цього зверніться, будь ласка, до прес-офісу представництва Black Iron в Україні:\r\n+38 096 160 60 25\r\nblackiron.ukraine@gmail.com\r\n