ОБСЄ схвалила резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного і Азовського морів, - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров заявляє, що резолюція Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо мілітаризації Росією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, України, Чорного та Азовського морів схвалена.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Резолюція ОБСЄ щодо мілітаризації Росією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, України, Чорного та Азовського морів, попри шалений опір і крики росіян, схвалена", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна надала ОБСЄ докази мілітаризації РФ Криму.

Також Україна ініціювала розгляд у ООН і ОБСЄ дій Росії в Азовському морі.

Крім того, Росія звинуватила Україну в мілітаризації Азовського моря і заперечує аналогічні звинувачення на свою адресу.

Тим часом Генасамблея ООН підтримала нову резолюцію України про порушення прав людини в Криму.