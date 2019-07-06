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06 липня 2019, субота, 20:31 30
Зовнішня політика 2019-07-06T22:15:02+03:00
Українські Новини
ОБСЄ схвалила резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного і Азовського морів, - Чубаров

ОБСЄ схвалила резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного і Азовського морів, - Чубаров

ОБСЄ Фото: Пресс-служба МО
ОБСЄ Фото: Пресс-служба МО

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров заявляє, що резолюція Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо мілітаризації Росією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, України, Чорного та Азовського морів схвалена.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Резолюція ОБСЄ щодо мілітаризації Росією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, України, Чорного та Азовського морів, попри шалений опір і крики росіян, схвалена", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна надала ОБСЄ докази мілітаризації РФ Криму.

Також Україна ініціювала розгляд у ООН і ОБСЄ дій Росії в Азовському морі.

Крім того, Росія звинуватила Україну в мілітаризації Азовського моря і заперечує аналогічні звинувачення на свою адресу.

Тим часом Генасамблея ООН підтримала нову резолюцію України про порушення прав людини в Криму.

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