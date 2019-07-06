Запуск нового ринку електроенергії дозволить "Енергоатому" і "Укргідроенерго" залучити до 4 млрд доларів інвестицій, – Прокип

Впровадження нової моделі ринку електроенергії дозволить залучити в галузь до 4 млрд доларів інвестицій для модернізації енергокомпаній і в п'ять разів збільшити експорт електроенергії. Таку думку висловив Андріан Прокип, експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього, в матеріалі "Страх і ненависть на ринку електроенергії" для "Дзеркала тижня".

"Безпосередньо в секторі генерації основними вигодонабувачами стануть державні компанії — "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які зможуть залучити від 2,9 до 4 млрд дол. інвестицій. Будівництво нових та оновлення наявних потужностей внаслідок залучення інвестицій після реформи дозволить наростити експорт, збільшивши його понад у п'ять разів до 2027 року", - вважає Прокип.

Він також зауважив, що до реформи у інвесторів не було ні найменшого бажання входити в галузь, повністю регульовану державою, де правила гри можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури на ринку політичних гравців.

На думку експерта, запуск ринку електроенергії дасть суттєві вигоди країні в цілому. Зокрема, в довгостроковій перспективі ефект від його впровадження складе 72 млрд доларів додаткового ВВП.

"За оцінками Українського інституту майбутнього, реформа здатна стимулювати створення додаткових 72 млрд дол. до 2030 р. Водночас станом на сьогоднішній день щорічні втрати економіки України від невпровадження реформи оцінюються в понад 6,5 млрд дол. щорічно", - написав Прокип.

Експерт звертає увагу, модель ринку, що діяла до початку реформи, призвела до накопичення безлічі проблем в галузі, серед яких поступовий знос активів і повільний шлях до скорочення обсягу генерації електроенергії, до поступового перетворення України в імпортера електроенергії. У свою чергу проведення енергореформи позитивно вплине безпосередньо на стан енергетичного сектору і національну економіку, а з часом це відчують і споживачі.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії згідно з прийнятим Верховною Радою в 2017 році Законом України "Про ринок електроенергії". Згідно із Законом, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.