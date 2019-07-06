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06 липня 2019, субота, 16:15 12
Події 2019-07-06T17:30:02+03:00
Українські Новини
Чоловік наклав на себе руки, зістрибнувши з Мосту закоханих у Києві

Чоловік наклав на себе руки, зістрибнувши з Мосту закоханих у Києві

Проїжджа частина під Мостом закоханих. Фото:
Проїжджа частина під Мостом закоханих. Фото: "Інформатор"

6 липня в центрі Києва чоловік стрибнув з Паркового мосту, який також відомий як Міст закоханих. Тіло загиблого виявилося прямо в центрі проїжджої частини, повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався близько 8:00.

За даними поліції, загиблому було близько 40 років. Точні причини події поки невідомі. На місце трагедії прибула родичка загиблого, яка не змогла прокоментувати ситуацію через стресовий стан.

Загиблий чоловік. Фото: Загиблий чоловік. Фото: "Інформатор"

На місці події працював наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Причини та деталі трагедії встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, "самогубець" з Мосту закоханих у Києві сказав, що у нього все добре, і пішов додому.

Також у Києві на Печерську жінка випала з 7 поверху і розбилася на смерть. Раніше у Вінниці п'яна жінка хотіла стрибнути з мосту і вчинити суїцид, але вдарилась об лід.

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