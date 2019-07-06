Чоловік наклав на себе руки, зістрибнувши з Мосту закоханих у Києві

6 липня в центрі Києва чоловік стрибнув з Паркового мосту, який також відомий як Міст закоханих. Тіло загиблого виявилося прямо в центрі проїжджої частини, повідомляє "Інформатор".\r\nІнцидент стався близько 8:00.\r\nЗа даними поліції, загиблому було близько 40 років. Точні причини події поки невідомі. На місце трагедії прибула родичка загиблого, яка не змогла прокоментувати ситуацію через стресовий стан.\r\nЗагиблий чоловік. Фото: "Інформатор"\r\nНа місці події працював наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Причини та деталі трагедії встановлюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "самогубець" з Мосту закоханих у Києві сказав, що у нього все добре, і пішов додому.\r\nТакож у Києві на Печерську жінка випала з 7 поверху і розбилася на смерть. Раніше у Вінниці п'яна жінка хотіла стрибнути з мосту і вчинити суїцид, але вдарилась об лід.