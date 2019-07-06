Із звільненням трьох уповноважених АМКУ стартувало "розгрібання авгієвих стаєнь", - експерт

Звільнення Президентом Володимиром Зеленським трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України може означати старт "розгрібання авгієвих стаєнь" у відомстві. Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер та експерт з питань енергетики Дмитро Марунич.

"5 липня Президент добрався до Антимонопольного комітету. Були підписані укази про звільнення відразу трьох держуповноважених АМК - Андрія Вовка, Валерія Полюховича і Агіі Загребельської. Всі - в АМК з 2015 року, призначення пов'язують з квотними домовленостями покійної коаліції", - написав він.

Марунич нагадав, що до призначення до АМК Андрій Вовк довгий час працював юристом у структурах Петра Порошенка.

"З 1999 по 2009 роки Андрій Вовк працював на різних посадах в корпорації "Укрпромінвест". З 2012-го - після її ліквідації - директором фірми "Універсальний правовий радник". При цьому він значився членом ревізійної комісії Міжнародного інвестиційного банку, що належав Порошенку", - написав він.

"Протягом роботи в АМК Вовк епізодично займався питаннями транспортної галузі, в т. ч. скандалом навколо компанії "Миколаївбудцентр" - наступника "Полтавабудцентру", заарештованого нещодавно СБУ Араика Амирханяна", - додав Марунич.

"Валерія Полюховича особисто пам'ятаю як співробітника "Нафтогазу" на початку 2000-х. Він займався в АМК переважно розслідуванням змов на ринку нафтопродуктів", - написав він.

За словами Марунича, джерела в АМКУ діяльність як Вовка, так і Полюховича пов'язують зі спробами оточення Порошенка і Кононенка впливати на проведення держзакупівель через оскарження відповідних тендерів.

"Незважаючи на велику активність у соцмережах і сформований образ активіста, до репутації Загребельскої було чимало запитань. Джерела пов'язували її призначення з одіозним соратником Яценюка Сергієм Пашинським. Саме він пролобіював дану кандидатуру на посаду держуповноваженого після нетривалої роботи в. о. голови Державної виконавчої служби", - наголосив експерт.

Він нагадав, що професійна діяльність Загребельської, як у період роботи в АМКУ, так і до того, супроводжувалася численними скандалами.

"Починаючи від звинувачень в організації заняття проституцією ще в 2003 році, зв'язки з кримінальними колами (її чоловік був засуджений на 7 років за крадіжку), корупційними скандалами у виконавчій службі; лобіюванням інтересів підконтрольного Пашинському учасника ринку лотерей МСЛ та системному впливі на розгляд скарг на державні тендери, яка розслідується правоохоронними органами", - написав він.

"Звичайно, хотілося б побачити кого президент пропонує призначити на вакантні посади. Очевидно лише, що розгрібання авгієвих стаєнь в Антимонопольному відомстві стартувало", - резюмував Марунич.