2 людини госпіталізовані через падіння дерева на автомобіль у Львівській області

2 людини госпіталізовані через падіння дерева під час негоди на автомобіль в селі Угерсько (Стрийський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"5 липня в 18:43 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Угерсько Стрийського району на легковий автомобіль Mitsubishi впало дерево", - сказано в повідомленні.

У машині на момент виникнення інциденту перебували чоловік та жінка, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню.

В результаті падіння дерева було перекрито проїжджу частину дороги.

Рятувальники провели роботи по розрізанню дерева та прибрали його з проїжджої частини.

Як повідомляли Українські Новини, 13 дерев впали у Львові з-за сильного вітру 11 березня.