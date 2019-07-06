Під Черніговом автомобіль впав у річку з моста, водій загинув

У смт Седнів Чернігівського району автомобіль ВАЗ 2121 впав у річку з понтонного моста. Водій загинув на місці події.\r\nПро це повідомляє управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.\r\nПовідомлення про дорожньо-транспортну подію надійшло рятувальникам вчора, 5 липня, в 11:31. За невідомих обставин, які з'ясовують правоохоронці, з понтонного мосту в річку Снів впав автомобіль ВАЗ-2121, за кермом якого перебував житель обласного центру, 1942 року народження.\r\n"Чоловік загинув на місці пригоди. Його тіло дістали з водойми пересічні громадяни", - розповіли рятувальники.\r\n\r\nУ Чернігівській області автомобіль впав у річку. Фото: ДСНС\r\nНагадаємо, на Великдень у річці під Києвом потонув автомобіль.