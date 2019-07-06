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06 липня 2019, субота, 10:53 21
Події 2019-07-06T12:00:01+03:00
Українські Новини
Під Черніговом автомобіль впав у річку з моста, водій загинув

Під Черніговом автомобіль впав у річку з моста, водій загинув

У Чернігівській області автомобіль впав у річку. Фото: ДСНС
У Чернігівській області автомобіль впав у річку. Фото: ДСНС

У смт Седнів Чернігівського району автомобіль ВАЗ 2121 впав у річку з понтонного моста. Водій загинув на місці події.

Про це повідомляє управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну подію надійшло рятувальникам вчора, 5 липня, в 11:31. За невідомих обставин, які з'ясовують правоохоронці, з понтонного мосту в річку Снів впав автомобіль ВАЗ-2121, за кермом якого перебував житель обласного центру, 1942 року народження.

"Чоловік загинув на місці пригоди. Його тіло дістали з водойми пересічні громадяни", - розповіли рятувальники.

У Чернігівській області автомобіль впав у річку. Фото: ДержнсУ Чернігівській області автомобіль впав у річку. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Великдень у річці під Києвом потонув автомобіль.

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