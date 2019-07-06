У Вінницькій області пройшла багатотисячна хресна хода на місці Калинівського дива

У Калинівці Вінницької області відбулася масштабна хресна хода Української Православної Церкви на честь 96-річчя Калинівського чуда, в якому взяли участь більше 3 тисяч віруючих УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, хресний хід розпочався о 8 годині ранку від храму святої великомучениці Параскеви міста Калинівка і пройшов до хреста на місці Калинівського дива, де відбулася Божественна літургія.

Пряма трансляція хресної ходи доступна на сторінці архієпископа Вінницького і Панського Варсонофія.

"7 липня 1923 червоноармієць вистрілив у поклінний хрест, який стояв біля дороги на в'їзді в населені пункти Калинівка і Сальник. Куля потрапила в зображення розп'яття і з плеча Спасителя потекла кров. Звістка про чудо швидко поширилася, біля хреста збиралися прочани, священики служили молебні. Чудотворний хрест був знищений більшовиками у листопаді 1923 року, але місце, де він знаходився, шанувалося віруючими", - розповів про історію Калинівського дива архієпископ Вінницький і Барський Васонофій.

В 1993 році Калинівський хрест був відновлений, повернулася і традиція ходи до місця дива. Слава про це диво давно вийшла за межі України, взяти участь у хресній ході щорічно приїжджають паломники з усіх регіонів України, а також з Молдови, Росії, Білорусії і навіть Канади.

Сьогодні тисячі людей пройшли чотири кілометри до місця Калинівського чуда – однієї з головних святинь Вінниччини. Хресна хода пройшла центральними вулицями Калинівки. Біля пам'ятника захисникам Вітчизни священнослужителі звершили заупокійну літію за загиблими у роки Другої світової, а також за загиблими в зоні АТО українським військовослужбовцям.

У цьому році на хресну ходу до місця Калинівського дива приїхали більше двох тисяч віруючих, зазначають у Вінницькій єпархії УПЦ.

Хресний хід УПЦ в Калинівці. Фото: Центр інформації УПЦ

"Протягом більш ніж півроку релігійна ситуація в області є напруженою і, на жаль, з часом ця напруженість тільки зростає. Дії духовенства Вінницько-Барської єпархії ПЦУ провокують зіткнення на міжконфесійному ґрунті, призводять до виникнення конфліктних ситуацій на парафіях. В деяких випадках, наприклад в селі Лука-Мелешківська Вінницького району вже дійшло до відкритого протистояння", - зазначає владика Васонофій.

Вінницький архієпископ УПЦ звернувся до керівництва Вінницько-Барської єпархії ПЦУ із закликом не допускати силових протистоянь.

"На жаль, в окремих випадках, прихильники ПЦУ не гребують провокаціями, які останнім часом стали майже постійним фактором напруженості. Звертаємося до керівництва Вінницько-Барської єпархії ПЦУ із закликом не допускати в подальшому силових дій. Конфлікти за конфесійною приналежністю парафій повинні вирішуватися мирним шляхом, за допомогою переговорів", - заявив архієпископ Варсонофій, підкресливши, що в УПЦ" завжди відкриті до діалогу".

По дорозі до Калинівського хреста до хресної ходи, за традицією, приєднувалися паломники з сусідніх сіл.

Незважаючи на тиск з боку активістів ПЦУ, тисячі православних залишаються вірними Українській Православній Церкві, і в день пам'яті Калинівського чуда вийшли, щоб засвідчити свою вірність канонічній Церкві та Митрополиту Онуфрію.

"Люди виходять на хресний хід, щоб засвідчити свою вірність Богу. Звичайно, кожна людина може сказати:" Господи, я тебе люблю! ". Але хресний хід - це можливість не словами, а ділом довести свою вірність і любов до Христа", - розповів благочинний Калинівського благочиння Вінницької єпархії УПЦ протоієрей Володимир Розман.

Хресний хід УПЦ в Калинівці. Фото: Центр інформації УПЦ

Після богослужіння біля Калинівського хреста учасників хресної ходи пригостили обідом, який приготували місцеві жителі. Пройшовши чотири кілометри пішки, віруючі не поспішали розходитися, відзначаючи особливу благодать святого місця, де 96 років тому відбулося Калинівське диво.

"Одного разу до нас приїжджали фахівці з київського інституту аномальних явищ. Вони провели свої вимірювання і сказали, що у місця Калинівського дива нібито дуже сильна енергетика. Але ми-то знаємо, що це сила благодаті", - зазначив отець Володимир.