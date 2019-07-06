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06 липня 2019, субота, 09:00 27 Думка
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Українські Новини
Кучухідзе Антон: Комбат і Розенблат

Кучухідзе Антон: Комбат і Розенблат

Фото из facebook.com
Фото из facebook.com

Хто у кого технічний кандидат на окрузі №62, і яка роль скандального депутата від БПП у тому, що комбат Герасименка замість першої десятки «Слуги народу» потрапив на проблемний мажоритарний округ

Для багатьох житомирян незрозуміло, чому  комбат 95-ї аеромобільної бригади, герой України Ігор Герасименко не потрапив до першої десятки списку «Слуги народу». У багатьох партій у прохідній частині списків присутні відомі війскові-атошники. Немає тільки у «Слуги народу». Передбачалося, що Герасименко займе десяте місце, яке наразі займає олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Але так не сталося, і сьогодні Ігор вимушений балотуватися по вельми складному округу. Також дуже дивною виглядає вкрай млява підтримка свого кандидата зі сторони обласного штабу партії. Що сталося?

Сам Ігор в інтерв’ю каже, що були декілька пропозицій від партій йти у список, але він сам вирішив йти по округу. Така позиція викликає подив. Адже відомо, що кампанія на окрузі коштує багато мільйонів гривень. Звідки взяти такі гроші чесному офіцеру, а сьогодні – тренеру підліткової команди по регбі?

За інформацією джерел в оточенні Герасименко проблемою Ігоря став його «відомий» родич Борислав Розенблат. Балотування Герасименко у парламент було саме ідеєю «бурштинового» депутата. Як повідомив наш співрозмовник, спочатку Розенблат «сватав» Герасименко до списку рідної партії – БПП, яка зараз зветься «Європейська солідарність». Але там Розенблату відмовили. Замість Герасименка в першу пятірку «ЄС» зайшов його колишній командир Михайло Забродський.

Після цього скандальний депутат від БПП став вести переговори із «Слугою народу». Шанси на успіх вважалися досить великими. У січні цього року Розенблат вже пролобіював призначення  на посади голів обласної і міської організації партії «Слуга народу» своїх людей. А саме власника рекламного агентства «Ростмедіа» Євгена Яремчука і екс-заступника мера з питань медицини та освіти Матвія Хрєнова. Цікаво, що Хрєнов також є родичом Розенблата  – двоюрідним братом.

Спочатку переговори щодо включення Герасименка до першої десятки списку «Слуги народу» йшли вдало, але потім у штабі вирішили, що родинний зв'язок  Розенблата з Герасименко – це «зашквар», який може зашкодити рейтингу Зепартії навіть на національному рівні.

«У нас такая жизнь с этой дебильной страной!». Саме ці слова Розенблата, сказані під час переговорів про отримання хабаря, поставили крапку в його політичній кар‘єрі.  Нагадаємо, що Борислав Розенблат став символом корупції депутатів Верховної ради. НАБУ і САП звинувачували Розенблата у тому, що він вимагав хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні. А також отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами. Серед найцікавіших доказів, що зібрало слідство, були аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з іншими учасниками злочинної схеми і обговорює подання законопроектів про оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, що ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

З огляду на це, у штабі «Слуги народу» прийняли «соломонове» або ж «бориславсоломонове» рішення. Герасименко в список не попав, і був несподівано направлений на мажоритарний округ Житомира. Але Розенблат також зареєстрував свою кандидатуру на цьому окрузі і веде активну агітацію. Як насправді розподілені ролі у родинному дуеті Розенблата та Герасименко – сказати важко. Чи погодиться комбат с роллю технічного кандидата, яку йому, схоже, відвів Розенблат покаже найближчий час.

 

 

Антон Кучухідзе, спеціально для "Українських новин"

 

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