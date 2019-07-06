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06 липня 2019, субота, 08:45 25
Події 2019-07-06T12:00:02+03:00
Українські Новини
Жінка впала з мопеда та її переїхала вантажівка під Києвом

Жінка впала з мопеда та її переїхала вантажівка під Києвом

В селі Хотянівка, яке розташоване у Вишгородському районі Києва, сталася смертельна ДТП за участю фури DAF і мопеда. На жаль, від отриманих травм жінка померла на місці.

Аварія сталася 5 липня близько 19:20. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

За попередньою інформацією, фура і мопед, за кермом якого перебувала жінка, що їхали в попутному напрямку, в бік села Новосілки. Під час руху жінка почала обганяти вантажівку по правій стороні.

При здійсненні маневру жінка 1949 року народження втратила керування і впала. На жаль, вона залетіла під колеса вантажівки, яка її переїхала. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Смертельна ДТП під Києвом. Фото: ІнформаторСмертельне ДТП під Києвом. Фото: Інформатор

Варто відзначити, що на ділянці дороги, де сталося ДТП, для проїзду в кожному напрямку доступно по одній смузі. Також в цьому місці закритий поворот, де обгін категорично заборонений. Що саме сталося і повний механізм аварії будуть з'ясовувати правоохоронці. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. На час роботи поліцейських рух на даній ділянці дороги було утруднено.

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