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05 липня 2019, пʼятниця, 20:28 296
Економіка 2019-07-05T22:15:01+03:00
Українські Новини
Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, – Володимир Гройсман

Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, – Володимир Гройсман

Новий ринок електроенергії успішно функціонує. Ціна на електроенергію не зросла. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня.

"Я підтверджую і наголошую на тому, що не може бути жодного зростання цін для комерційних споживачів, окрім того, яке визначено НКРЕКП. І ми всі рішення Уряду з цього приводу прийняли. І почав функціонувати ринок. І ціна не піднялась. А я знаю від багатьох комерційних споживачів, по що ціна по багатьом позиціям навіть впала", - заявив Гройсман.

Прем’єр також наголосив, що енергоринок з 1 липня  працює в межах тих запобіжників та цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду та галузевого регулятора.

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, запроваджено 1 липня 2019 року, згідно Закону України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок. Запровадження ринку є зобов’язанням України в рамках імплементації норм Третього енергопакету ЄС.

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