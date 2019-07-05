У поїзді "Ізмаїл-Київ" на 6-річну дитину випало вікно вагона

В поїзді Укрзалізниці №146\/145 Ізмаїл-Київ в одному з вагонів вікно впало на шестирічної дитини. Про це розповіла користувач Світлана Георгіївна на своїй сторінці в Facebook.\r\n"На в'їзді в Київ, район Жулян, вагон не виніс радості від зустрічі зі столицею України і опустив вікно. На дитини шести років... ось Такий подарунок від рідної держави до дня народження хлопчика Матвія, який купив, зауважте, квиток за чималі після подорожчання гроші", – написала вона.\r\nЖінка уточнила, що важка, скляна у залозі верхня частина вікна вагона впала і розбила саме вікно, уламки впали на дитину.\r\nПроте, за її словами, хлопчик не отримав важких травм, обійшлося незначними подряпинами та переляком.\r\n\r\nНагадаємо також про скотовоз від "Укрзалізниці": в соцмережах обурилися новим потягом до Одеси.\r\n"Укрзалізниця" радує своїх пасажирів вже не вперше: раніше зламався бориспільський експрес довелося штовхати руками на ремонт.