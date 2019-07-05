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05 липня 2019, пʼятниця, 18:57 9
Події 2019-07-05T20:39:58+03:00
Українські Новини
У поїзді "Ізмаїл-Київ" на 6-річну дитину випало вікно вагона

У поїзді "Ізмаїл-Київ" на 6-річну дитину випало вікно вагона

В поїзді Укрзалізниці №146/145 Ізмаїл-Київ в одному з вагонів вікно впало на шестирічної дитини. Про це розповіла користувач Світлана Георгіївна на своїй сторінці в Facebook.

"На в'їзді в Київ, район Жулян, вагон не виніс радості від зустрічі зі столицею України і опустив вікно. На дитини шести років... ось Такий подарунок від рідної держави до дня народження хлопчика Матвія, який купив, зауважте, квиток за чималі після подорожчання гроші", – написала вона.

Жінка уточнила, що важка, скляна у залозі верхня частина вікна вагона впала і розбила саме вікно, уламки впали на дитину.

Проте, за її словами, хлопчик не отримав важких травм, обійшлося незначними подряпинами та переляком.

Нагадаємо також про скотовоз від "Укрзалізниці": в соцмережах обурилися новим потягом до Одеси.

"Укрзалізниця" радує своїх пасажирів вже не вперше: раніше зламався бориспільський експрес довелося штовхати руками на ремонт.

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