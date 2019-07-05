Нардеп Микитась розповів свою версію, навіщо він вдарив голову територіальної громади

У селищі Любеч Чернігівської області сталася сутичка між народним депутатом в 206 окрузі Максимом Микитасем і главою об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Сергієм Пінчуком. Конфлікт зняли на телефон – на відео Микитась і Пінчук перелаюються в залі селищної ради, після чого нардеп вимагає у Пінчука, щоб той вислухав людей, а не розмовляв по телефону і вихоплює його мобільний.

Сергій Пінчук вже дав неправдиві свідчення поліції про те, що під час бійки кривдник наніс йому тілесні ушкодження. Свідки і сам Максим Микитась стверджують, що бійки не було. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Обматюкав я голову Любецької ОТГ Пінчука? Так! Чи бив я його? Ні! Хоча багато селяни кажуть, що варто було б. Зараз громада почала процедуру відкликання голови ОТГ, тому ми побачимо ще не одну провокацію цього пана, який дуже хоче залишитися при годівниці", - написав народний депутат.

Він зазначив, що за час роботи Пінчука в селищі закрили відділення банку, школу, лікарню, стаціонар для літніх людей. Через безліч претензій до його роботи громада ініціювала відкликання його з посади ОТГ, зібравши майже 1300 підписів жителів.

"Пан Пічнук, якого поставили на його посаду люди, про цих самих людей забув миттєво. Він не хоче їх чути, його турбує тільки як набити свої кишені. Наплювацьке ставлення до громади, погрози жителям та журналістам, яких просто виганяють з засідань, щоб "не заважали", школа без опалення взимку, а замість фінансування потрібних справ премії собі коханому. Може це збурити?" – пояснив свою реакцію Микитась.

Депутат також припустив, що його емоційність була зайвою, і попросив вибачення у присутніх під час перепалки жінок. Тим не менш, вибачатися перед Пінчуком він не має наміру.

"Негідникам я завжди кажу те, що про них думаю, в обличчя! – заявив Микитась. - Будемо домагатися справедливості разом з людьми!"