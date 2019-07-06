В Одеській облраді депутати ОБ перейшли до "платформи" Бойка

Депутати Одеської обласної ради заявили про вихід з політичної партії "Опозиційний блок" і створення депутатської групи "Опозиційна платформа – За життя". Дане рішення було прийнято депутатами-опозиціонерами Одеської облради на перших установчих зборах депутатської групи, які відбулися 3 липня.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Раніше депутати написали заяву про вихід з партії "Опозиційний блок", повідомили про утворення групи "Опозиційна платформа – За життя", а також затвердили положення і керівний склад групи.

"Сьогодні абсолютно очевидно, що якщо єдиним опозиційним фронтом не протистояти владі, що йде, то нам не змінити країну. Мета "Опозиційної платформа – За життя" – домогтися миру в Україні, побороти бідність, побудувати таке громадянське суспільство, у якому поважають права людини, не утискають їх за релігійною і мовною ознакою, де держава піклується про дітей і старших людей. Все більше громадських організацій, політичних партій підтримують наші цілі, стають нашими партнерами. Ми відкриті до об'єднання і сподіваємося, що з кожним днем ​​наші ряди будуть ширитися", - йдеться у заяві депутатської групи.

Депутатська група створена на термін повноважень Одеської облради 7-го скликання з метою об'єднання депутатів навколо вирішення пріоритетних проблем Одещини та держави в цілому.