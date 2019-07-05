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05 липня 2019, пʼятниця, 18:19 11
Економіка 2019-07-05T18:30:05+03:00
Українські Новини
Рахункова палата хоче з допомогою правоохоронців пробитися на перевірку в "Нафтогаз"

Рахункова палата хоче з допомогою правоохоронців пробитися на перевірку в "Нафтогаз"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримує залучення правоохоронців для забезпечення доступу перевіряльників Рахункової палати в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України".

Про це він сказав під час засідання уряду, передають Українські Новини.

"Рахункова палата почала контрольний захід із "Нафтогазу". Я прошу розпорядження Кабінету Міністрів про допуск Рахункової палати до перевірки. Якщо ні, тоді ми будемо вживати інші заходи - запрошувати правоохоронні органи для того, щоб не було перешкоджання діям членів Рахункової палати. Володимир Борисович, минулий випадок показав, що "Нафтогаз" створив державу в державі... Якщо буде перешкоджання (перевірок), тоді я буду змушений запросити правоохоронців, щоб не було перешкоджання діям членів Рахункової палати", - сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

При цьому Гройсман сказав, що підтримує цю ініціативу.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Рахункова палата передала в Генеральну прокуратуру результати аудиту "Нафтогазу".

У листопаді 2018 року Пацкан заявив, що "Нафтогаз" не допустив Рахункову палату до проведення перевірки матеріалів компанії.

У свою чергу в "Нафтогазі України" заявили, що Рахункова палата не має повноважень для проведення аудиту ефективності компанії.

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