Пасажиропотік аеропорту Ярославського за 1-е півріччя збільшився на чверть

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, за 6 місяців 2019 року збільшив пасажиропотік на 26%.

Про це повідомила прес-служба аеропорту.

"Загальний пасажиропотік, що включає і внутрішні перельоти, за перші 2 кварталу 2019 року виріс на 26% і склав 552,6 тис. пасажирів. За аналогічний період минулого року послугами харківського аеропорту скористалися 440,2 тис. осіб. Всього за півроку аеропорт обслужив 2 478 вильотів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

За підсумками червня, згідно з даними управляючої компанії "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, пасажиропотік харківського аеропорту збільшився на 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на всіх напрямках з 114,5 тис. мандрівників до 124,4 тис. Найбільш помітне зростання в червні в порівнянні з тим же періодом минулого року сталося на внутрішніх лініях - 28%. Кількість обслужених злетів і посадок повітряних суден на всіх напрямках збільшилася за підсумками місяця на 5%, на внутрішніх перельотах - на 46% в порівнянні з червнем минулого року.

Стрімке зростання показників прес-служба аеропорту Ярославського пояснила стрімким розширенням мережі міжнародних і сезонних перельотів: "У червні відкрилося і відновилося безліч рейсів. Лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила з аеропорту "Харків" 4 регулярних напрямки: 2 червня - до Одеси та Ріміні, 4 червня - до Кутаїсі, 14 червня - до Парижу. Крім того, свій перший напрямок з харківського аеропорту відкрила авіакомпанія Ryanair, запустивши 17 червня рейси до Кракова. Прямі перельоти до Парижу та Кракова стали доступні для харків'ян вперше", - повідомила прес-служба аеропорту, нагадавши, що раніше аеропорт також встановив пряме регулярне авіасполучення Харкова з італійськими містами Рим і Мілан.

Крім того, зі стартом періоду відпусток поновилися сезонні рейси. До популярних турецького та єгипетського напрямків додалися перельоти до Салоніки (Греція), Батумі (Грузія), Бейруту (Ліван) і Тівату (Чорногорія).

Раніше компанія-оператор міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ" з групи DCH Ярославського анонсувала подальше активне розширення мережі міжнародних перельотів, що сприятиме подальшому розвитку повітряних воріт першої столиці України і зробить ще більш зручним пряме сполучення міста з провідними зарубіжними діловими, культурними і туристичними центрами.

Найбільш значущою подією червня в житті харківського аеропорту Ярославського стало отримання першим в Україні безстрокового сертифіката Державної авіаційної служби України про відповідність інфраструктури міжнародного аеропорту "Харків" найвищим стандартам, які встановлені для аеропортів Європейського Союзу Регламентом Єврокомісії щодо забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала відповідну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди.

За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько 1 млн туристів. У 2018 року міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів до Лондону, Відню, Дортмунду, Катовіце, Гданську та Вроцлаву, а також сезонні рейси до Тбілісі, Батумі, Мілану, Барселони, Ріміні та Бургасу. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягло 3 139, за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить до ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways та багато інших.