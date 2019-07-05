підписатися на розсилку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 липня 2019, пʼятниця, 17:36 16
Політика 2019-07-05T20:30:03+03:00
Українські Новини
Роздачу цукру в Лисичанську можна оцінити як підкуп виборців, - КВУ

Роздачу цукру в Лисичанську можна оцінити як підкуп виборців, - КВУ

Останнім часом мешканці Лисичанська Луганської області активно викладають в соціальних мережах фотографії мішків з цукром, на яких написані політичні гасла та прізвища кандидата в депутати.

За словами дописувачів, солодкий продукт масово роздає кандидат в народні депутати по 107-ому виборчому округу Олександр Сухов та його агітатори, пише Gazeta.ua.

Редакція сайту From-ua звернулася за коментарем щодо оцінки такої форми виборчої агітації до виконавчого директора Комітету виборців України Олексія Кошеля. "Безперечно, роздачу гречки чи продуктів під час агітації можна кваліфікувати як непрямий підкуп виборців - вважає експерт. Згідно закону, кандидати можуть поширювати свою агітаційну продукцію у вигляді календариків, чашок чи ручок, і є чітке обмеження по вартості одиниці такої продукції.

Проте, роздача муки, олії, консервів чи каченят, як і роздача готівкових коштів - це велика хвороба наших виборів. І перш за все це стосується виборів на мажоритарних округах. Поки не зміниться виборча система, є ризики застосування прямого і непрямого підкупу виборців.

А поки що залишається просити  виборців не голосувати за "гречкосіїв", а національну поліцію - приймати і розглядати заяви про підкуп" - рекомендує О.Кошель.

 
Архів
Новини
Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, – Володимир Гройсман 20:28
Еліна Світоліна. Фото: @Wimbledon
Світоліна перемогла Марію Саккари і вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону 20:07
Віце-прем'єр-міністра запідозрили в привласненні бюджетних грошей у Вінницькій області 19:54
У Чорному морі перекинувся прогулянковий теплохід, є зниклі безвісти 19:36
Нардеп Микитась розповів свою версію, навіщо він вдарив голову територіальної громади 19:21
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
більше новин
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом 10:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok