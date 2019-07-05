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05 липня 2019, пʼятниця, 17:07 157
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Українські Новини
Скандал із Зе-кандидатом: дивна історія з доказами у справі кандидата від "Слуги народу" в Харкові

Скандал із Зе-кандидатом: дивна історія з доказами у справі кандидата від "Слуги народу" в Харкові

Андрій Одарченко. Фото: kh.depo.ua
Андрій Одарченко. Фото: kh.depo.ua

У Харкові суд, який розглядав справу кандидата у народні депутати від політичної партії "Слуга народу" Андрія Одарченка, виявив пошкодження диска з відеодоказами по справі про управління автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

Ще 4 грудня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова розглянув адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння). Обвинувачений у скоєнні правопорушення – Андрій Одарченко. В Реєстрі судових рішень України оприлюднена постанова судді Дзержинського райсуду Харкова Тетяни Штих щодо Одарченка.

Згідно з протоколом, 13 вересня 2017 року Одарченко керував автомобілем Toyota (державний номер АХ0075АН) у стані алкогольного сп'яніння. Він відмовився від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння, і був доставлений до медичного закладу у супроводі співробітників поліції.

Надалі поліцейські передали до суду ряд доказів вчинення правопорушення, в тому числі диск, на якому були записані відео з камер правоохоронців.

"Суд під час підготовки справи до розгляду намагався переглянути файли відеофіксації вказаної події. Однак диски, що були надані співробітниками поліції, не відкрилися. Більш того, при огляді суд встановив ушкодження дисків", - йдеться в судовому документі.

Розглянувши докази по справі, що залишилися, суд постановив провадження у справі закрити у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Але, це не єдина історія з п'яною їздою в сім'ї Одарченка. Так, згідно з повідомленням харківського видання Newsroom, рідного брата Андрія Одарченка - Дмитра зараз судять за підозрою у скоєнні в стані алкогольного сп'яніння дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) зі смертельними наслідками, в результаті якої загинув відомий у Харкові відеоблогер Андрій Василенко (amigo_s_).

За інформацією видання, Дмитро Одарченко після ДТП почав переписувати бізнес на свого брата – Андрія Одарченка.

"Після скандального ДТП на частину майна підозрюваного було накладено арешт. Перестрахувавшись на всяк випадок, з грудня 2018 року по травень 2019 року Дмитро Одарченко виходить зі складу засновників більшості підприємств, фактично, виводячи майно цих підприємств з-під можливого арешту. Розпорядником спірних, з юридичної точки зору, активів стає його брат – Андрій Одарченко, який сьогодні балотується по одномандатному 170-му округу м. Харкова в народні депутати від партії "Слуга народу", - написало видання.

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