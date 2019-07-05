Кличко презентував перший відкритий офіс поліції в столичному метро

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації першого відкритого офісу поліції метрополітену (Національної поліції). Скляний офіс відкрили на станції метро "Лук’янівська". Про це пише прес-служба КМДА.

"Щодня 1,5 мільйони людей користуються київським метрополітеном. Через цю станцію за день проходить близько 70 тисяч пасажирів. Чимало людей звертаються за допомогою до поліції, - зазначив Кличко. - Цей офіс - абсолютно прозоре приміщення зі скляними стінами. Всі бачать, що тут відбувається і як працює поліція", - сказав Кличко.

Приміщення спроектоване за стандартами "прозорого" офісу. Правоохоронці в реальному часі через систему відеонагляду можуть моніторити ситуацію на станції і оперативно реагувати на будь-які виклики. Пасажири зможуть звернутися в цей офіс щодо загублених документів, речей або виявлення випадків порушення правопорядку.

У відкритому офісі поліції метрополітену є і автоматичний дефібрилятор для надання допомоги пасажирам.

"Поки проект працюватиме у пілотному режимі. Найближчі місяці правоохоронці аналізуватимуть роботу в такому форматі. І, якщо вона доведе свою ефективність, подібні офіси будуть відкриті на найбільш завантажених станціях метрополітену, на його пересадочних вузлах", - підкреслив мер Києва.

Він наголосив, що мета втілення таких проектів – зробити Київ комфортним та безпечним. І нагадав, що для цього продовжується реалізація програми "Безпечна столиця", зі встановлення камер відеоспостереження в місті.

У презентації відкритого офісу також взяли участь керівник Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко та начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.