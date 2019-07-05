Кандидат у нардепи від "Слуги народу" спростував фейки про його подвійне громадянство

Кандидат в народні депутати по мажоритарному виборчому округу № 142 у м. Одеса від політичної партії "Слуга народу" Руслан Плохой опублікував докази, що інформація про наявність у нього подвійного громадянства та закордонних паспортів не відповідає дійсності.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодня окремі ЗМІ опублікували фейки про мої "швейцарське", "кіпрське" і "болгарське" громадянства. Чи потрібно якось коментувати поширену інформацію, якщо на "підтвердження" мого "кіпрського" громадянства публікується наспіх зроблена фотошоп-версія кіпрського "паспорту"?" - написав Руслан Плохой.

Руслан Плохой продемонстрував фотографію оригіналу паспорта якоїсь Афродіти Аноніміз з Інтернету, на яку була накладена його фотографія та надруковані ім'я, прізвище та дата народження.

"Це фото - чистий фейк, зроблений в фотошопі з паспорта якоїсь Афродіти Анонім. Просто взяли фото з Інтернету та вставили моє фото, ім'я та дату народження. Навіть не спромоглися змінити номер паспорта. І на фото в Інтернеті, і на фото "мого паспорта" один й той же номер і підпис ... Афродіти. Ще й її силует від фото залишили", - зазначив Руслан Плохой.

Як можна переконатися, перейшовши за посиланням, фото паспорта Афродіти Анонім було розміщено у статті "Кіпр змушують перевірити "золоті візи" та паспорта", що була опублікована у виданні "Європейський інтерес". Сама стаття датована 29 жовтня 2018 року.

Руслан Плохой припустив, що інформація про наявність у нього громадянства інших держав могла з'явитися за ініціативи його опонентів.

"Фейки про те, що у мене нібито є інші громадянства з'явилися практично одночасно і збіглися в часі з гарячою фазою виборчої кампанії. Мені навіть приписали неіснуючу дружину з дітьми в Лондоні та тестя з оточення Путіна. І це при тому, що я не одружений і дітей у мене немає. У всякому разі поки що (сміється). На моєму 142-му окрузі зареєстрований двійник, проти мене робляться різного роду "вкидання". Я розумію, що це не останній фейк, але це лише підтверджує той факт, що партія "Слуга народу" перемагає та це дратує представників старої політичної системи, які йдуть в минуле", - прокоментував ситуацію Руслан Плохой.

Нагадаємо, 4 липня ряд ЗМІ опублікували інформацію про те, що Руслан Плохой має громадянства Кіпру, Швейцарії та Болгарії. Також вказувалося, що Руслан Плохой одружений на дочці російського олігарха, який постачає продукти харчування Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та навіть з ним рибалить.