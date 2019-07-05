Микитась вдарив голову ОТГ і розбив його телефон

У селі Любечі Ріпкінського району Чернігівської області сталася сутичка між скандальним київським забудовником, народним депутатом і кандидатом за 206 округом Максимом Микитасем та головою ОТГ Сергієм Пінчуком. Про це повідомляє "UA: Чернігів".

"На відео ви бачите словесну перепалку між Максимом Микитасем та головою ОТГ у приміщенні селищної ради. Чутно, що Максим Микитась лається на Сергія Пінчука і погрожує йому тюрмою. У відповідь голова ОТГ телефонує до поліції. Потім між ними починається штовханина, Максим Микитась відбирає у Сергія Пінчука мобільний телефон і кидає його в стіну", – повідомляє чернігівське медіа.

Як сказав в коментарі "UA: Чернігів" сам Сергій Пінчук, після інциденту з Максимом Микитасем він викликав швидку.

За словами речниці Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Юлії Ковтун, до поліції надійшов виклик про даний конфлікт. Поліція приїхала на виклик та встановила свідків події. Нині в поліції чекають на слідчих Державного бюро розслідувань.

"Ми намагаємося отримати коментар представників Максима Микитася. Його прес-секретар Олена Терехова сказала, що нічого про це не знає", – розповіли в "UA: Чернігів".