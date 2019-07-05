Або ЦВК проводить термінове пережеребкування, або на ній вина за зрив виборів, – експерт

Політолог Гліб Ляшенко заявив, що Центральна виборча комісія (ЦВК) України, яку очолує Тетяна Сліпачук, поставила позачергові вибори до Верховної Ради під загрозу зриву. Або ЦВК проводить термінове пережеребкування, або на ній буде вина за зрив виборів.

Про це повідомило інтернет-видання "Газета.ua".

"Так-так, саме позиція Центрвиборчкому призвела до тієї ситуації, яка є зараз. Все почалося з того, що ЦВК спершу відмовлялася включити партію "Рух нових сил" (РНС) Саакашвілі до бюлетенів, а потім, вже провівши жеребкування, несподівано погодилася і таки внісла РНС, але без повторного жеребкування, просто дописавши останнім номером", – підкреслив експерт.

Він зазначив, що при бажанні ЦВК могла ще минулого тижня спокійно провести повторне жеребкування.

"Це сталося минулого тижня. Ще тоді можна було спокійно провести пережеребкування, не піддаючи вибори небезпеки, і все було б добре. Замість цього Центрвиборчком як можна швидше відправив бюлетені в друк. Знаючи, що йдуть суди. У результаті вчора апеляційний суд прийняв остаточне рішення, зобов'язавши ЦВК провести пережеребкування", – нагадав політолог.

За його словами, термінове проведення повторного жеребкування ще здатне врятувати ситуацію й не допустити зриву виборів.

"Понад 5 млн бюлетенів вже надруковано. Так, це втрата бюджетних коштів, але це не так страшно, як зрив виборів в цілому. Якщо зараз швидко провести пережеребкування, ситуацію ще можна врятувати. Однак замість цього Сліпачук заявляє, що оскаржуватиме рішення суду, тим самим затягуючи процес. Прогноз невтішний: якщо вибори будуть зірвані, винна в цьому буде Центральна виборча комісія та її голова, діюча в інтересах минулого режиму", – констатував Гліб Ляшенко.