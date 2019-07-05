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  • ДП "Гарантований покупець" ініціював прискорення розгляду скарги на рішення суду щодо тарифів "Укренерго"
05 липня 2019, пʼятниця, 16:09 6
Економіка 2019-07-05T16:30:02+03:00
Українські Новини
ДП "Гарантований покупець" ініціював прискорення розгляду скарги на рішення суду щодо тарифів "Укренерго"

ДП "Гарантований покупець" ініціював прискорення розгляду скарги на рішення суду щодо тарифів "Укренерго"

Державне підприємство "Гарантований покупець" спрямував до суду клопотання про прискорення розгляду його апеляційної скарги на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва (№ 640/11330/19 від 27 червня 2019 року), якою призупинено дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року про встановлення тарифів для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя. Про це заявив директор ДП "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець.

"Так, ми подали до суд відповідні документи. И впевнені, що наша апеляційна скарга  має бути розглянута в прискореному режимі, оскільки ухвала Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго" негативно впливає на діяльність нашого підприємства. Сподіваюсь, рішенням апеляційної інстанції ухвала Окружного адмінсуду Києва буде скасована" - повідомив К.Петриковець.

Як повідомлялося, ДП "Гарантований покупець" подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва, якою призупинено дію постанов НКРЕКП про встановлення тарифів для НЕК "Укренерго".

Раніше НКРЕКП заявив, що зазначені постанови були прийняті у відповідності до  чинного законодавства України.

Нагадаємо, 1 липня в рамках другого етапу енергореформи почав роботу оптовий ринок електроенергії, який включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Задля забезпечення безперебійної роботи усіх сегментів нового ринку Кабінет міністрів  створив на базі держпідприємства "Енергоринку" два державних підприємства для роботи у новій моделі оптового ринку електроенергії - ДП "Оператор ринку" та ДП "Гарантований покупець".
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