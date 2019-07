Концерти MONATIK та KISS збільшили використання 4G-інтернету від Київстар

Інтернет і IT

Червень був насиченим на гучні музичні події – свої концерти у столиці дали MONATIK, KISS, The Chemical Brothers та Armin van Buuren. Мобільний оператор Київстар дослідив, які з концертів зібрали найбільше користувачів мобільного інтернету.

Найбільший в Україні концертний майданчик, НСК Олімпійський, у перший день літа вдалося зібрати українському мультиартисту MONATIK – стадіон заповнило понад 60 тисяч глядачів. Під час концерту "LOVE IT ритм!" абоненти Київстар використовували 900 Гб мобільного інтернету, 64% якого було в мережі 4G. Найбільше вони ділилися своїми враженнями у Facebook (80% присутніх), Viber (64%) та Instagram (61%). Також майже всі відвідувачі, а саме 99%, є користувачами смартфонів. Найпопулярнішим пристроєм в цей вечір на Олімпійському став iPhone, яким користувалися 54% відвідувачів. Більшості абонентів Київстар на концерті MONATIK входить до вікових груп 30-39 років (63% відвідавших) та 20-29 років (28%)*.

Другим за кількістю використаного глядачами трафіку став концерт гурту KISS, який в рамках свого прощального туру «End Of The Road World Tour» виступив на НСК Олімпійському 16 червня. Легенди рок-музики показали вдвічі менші результати ніж в українського виконавця за мобільним трафіком: абоненти Київстар використали 450 Гб, 52% якого в мережі 4G. Найпопулярніші соціальні мережі та месенджери на концерті залишилися незмінними: Facebook (70% присутніх), Viber (52%) та Instagram (48%). 97% відвідувачів є користувачами смартфонів, проте кількість власників iPhone в порівнянні із концертом MONATIK значно менша – 36%, а власників Samsung та Xiaomi було по 20%. Більшості абонентів Київстар на концерті KISS входить до вікових груп 30-39 років (59% відвідавших) та 20-29 років (23%). Цікаво, що на відміну від концерту "LOVE IT ритм!", де абсолютна більшість відвідувачів була з Києва (83%), на виступ гурту KISS понад 32% фанатів приїхали із інших регіонів України - Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Вінниці, Хмельницького, Кривого Рогу, Запоріжжя та інших*.

Також в червні в Києві виступили всесвітньовідомі електронні виконавці - The Chemical Brothers та Armin van Buuren, що обрали для своїх виступів Міжнародний Виставковий Центр. Концерт Armin van Buuren тривав майже усю ніч, протягом якої абоненти Київстар використали 300 Гб трафіку. Англійський електронний гурт зібрав нижчі показники – на концерті The Chemical Brothers абоненти Київстар витратили лише 135 Гб трафіку. Проте на обох концертах майже 50% дата-трафіку було використано в мережі 4G.

В липні на столицю чекає один з найбільших фестивалів Східної Європи – Atlas Weekend. Київстар вже 4 рік поспіль підтримує фестиваль. Цього року Київстар проведе унікальний AR-квест територією Atlas Weekend в рамках влогер-челенджу. Позмагатися за призи можна, завантаживши додаток Kyivstar Events на Apple Store або Google Play. Також Київстар забезпечить якісний зв'язок на всій території проведення фестивалю, облаштує зарядні станції для мобільних телефонів та підготує фотозони, аби абоненти без перешкод могли фіксувати найяскравіші події та ділитися своїми враженнями у соціальних мережах.

Нагадаємо, до 31 липня 2019 року для всіх абонентів Київстар діє акція "Літо 4G безліму". За умовами пропозиції, мегабайти трафіку, що використовуються в мережі 4G, не тарифікуються. Як результат в мережі помітно зросли обсяги інтернет-трафіку. Щодня абоненти 4G використовують понад 1 Петабайт мобільного інтернету. Для порівняння, в 2015 році таку кількість дата-трафіку використали абоненти 3G протягом місяця.

*Результати наведеного дослідження отримані шляхом аналізу агрегованих статистичних знеособлених даних про використання послуг мобільного зв’язку та інтернету абонентами Київстар в період з 1 по 23 червня на локаціях НСК Олімпійський та Міжнародний Виставковий Центр. Дані є приблизними та не можуть використовуватися для формування точних статистичних звітів.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій мобільного зв’язку за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla, у мережі Київстар швидкість мобільної передачі даних є найвищою ніж в середньому по Україні. Послугами Київстар користується близько 26,3 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.